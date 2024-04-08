Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta iki oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.
"Yalan Makinesi" oyunu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'de, 13 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.
"Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunu ise 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi günlerinde saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.???????
Son Dakika › Kültür Sanat › Bursa Devlet Tiyatrosu Bu Hafta İki Oyunla Seyircilerin Karşısında - Son Dakika
Dünyanın en çok satan klasik müzik albümüne sahip İngiliz keman sanatçısı Nigel Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu. Kennedy, Polonyalı çellist Beata Urbanek-Kalinowska ile birlikte sahne aldığı 'Heart and Soul' adlı konserde, kendi bestelerinin yanı sıra klasik bestecilerin eserlerini de seslendirdi. Konser, izleyicilerin beğenisini kazandı.
Mustafa Cihat, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda şarkılarını seslendirerek Gazze'deki olaylara dikkat çekti. Cihat, Gazze'deki kardeşlerimiz için sükunet sağlanması ve katliamın son bulması temennisinde bulundu. Ayrıca, ezgi müziğinin derdi olan ve dertleri paylaşan bir müzik olduğunu vurgulayarak gençlerin bu şuurla yetişmesini ve gelecek kuşaklara aktarmasını umut etti.
İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, dernek binasında toplanan folklor grubu ve dernek üyeleriyle birlikte Süleymaniye Mahallesi'ni dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Rumeli ekibi, Balkan müzikleri çalarak ve yöresel şarkılar söyleyerek sahura kalkan vatandaşlara Arnavut böreği, tatlı ve içecek ikram etti.
Kayseri'de düzenlenen gösteride, Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası sevilen şarkıları seslendirdi ve Azerbaycan'a ait yöresel dans gösterileri yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konserde yaptığı konuşmada, Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası'nı Talas'ta sevenleriyle bir araya getirmekten mutlu olduklarını belirtti. Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Şuşa'nın tüm Türk dünyası için değerli olduğunu ifade etti.
Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda oruçlar açıldı, iftar duası yapıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi. Programa çok sayıda katılımcı ve Türk azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.
Eskişehir Türk Ocağı'nda gerçekleştirilen 'İrfan Medeniyeti' başlıklı Ramazan konferansında konuşan Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, irfanın insanın gönlünde olduğunu ve Allah'ı incitenin gönül incittiğini belirtti. Konuşmasında irfanın Anadolu insanının hayranlık uyandıracak derecede çeşitli vakıfların kurulmasına sebep olduğunu vurgulayan Yıldırım, irfan medeniyetinin bir gönül medeniyeti olduğunu ifade etti. Ayrıca, Mevlevi kültürü ve edebin önemine değindi ve günümüz insanının irfan pınarıyla buluşmasının önemine dikkat çekti.
Kayseri'nin Talas ilçesinde yapılan Şuşa Azerbaycan Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, törende yaptığı konuşmada Karabağ Savaşı'nın Türkler için büyük bir tarih olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?