Bursa Devlet Tiyatrosu Bu Hafta İki Oyunla Seyircilerin Karşısında

Müzisyen Mustafa Cihat, Zeytinburnu Belediyesi Ramazan etkinliklerinde sahne aldı

Mustafa Cihat, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda şarkılarını seslendirerek Gazze'deki olaylara dikkat çekti. Cihat, Gazze'deki kardeşlerimiz için sükunet sağlanması ve katliamın son bulması temennisinde bulundu. Ayrıca, ezgi müziğinin derdi olan ve dertleri paylaşan bir müzik olduğunu vurgulayarak gençlerin bu şuurla yetişmesini ve gelecek kuşaklara aktarmasını umut etti.