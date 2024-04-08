Bursa Devlet Tiyatrosu Bu Hafta İki Oyunla Seyircilerin Karşısında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu Bu Hafta İki Oyunla Seyircilerin Karşısında

Bursa Devlet Tiyatrosu Bu Hafta İki Oyunla Seyircilerin Karşısında

Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta tiyatroseverler için 'Yalan Makinesi' ve 'Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy' oyunlarını sahneleyecek. 'Yalan Makinesi' oyunu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'de ve 13 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de izlenebilir. 'Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy' oyunu ise 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi günleri saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda seyircilerle buluşacak.

08.04.2024 10:25  Güncelleme: 10:28
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Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta iki oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

"Yalan Makinesi" oyunu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'de, 13 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

"Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunu ise 12 Nisan Cuma ve 13 Nisan Cumartesi günlerinde saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.???????

Kaynak: AA

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