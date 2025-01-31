Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 'Mağara Kadını' Prömiyeri

Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu, "Mağara Kadını" adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirdi.

Yazar Emma Peirson'un kaleme aldığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun Türkçe'ye çevirdiği oyun, mağara devrinden günümüze kadar kadın ve erkek ilişkilerinin nasıl evrildiğini eğlenceli ve mizahi bir dille izleyiciye aktarıyor.

Yönetmenliğini Elif Erdal'ın üstlendiği, Ecehan Şarman Çetinkaya'nın başrolü aldığı oyunun dekor ve kostüm tasarımını Nur Sinem Mete, ışık tasarımını Akın Yılmaz, müziklerini Çelik Kasapoğlu, dans ve hareket düzenini İzmir Tenim hazırladı.

Oyun, Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşacak.