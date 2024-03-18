Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta "Mai ve Siyah" ve "Harikalar Mutfağı" ve "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunlarını sahneleyecek.
"Mai ve Siyah", 21- 22 Mart'ta saat 20.30'da, 23 Mart'ta 15.00 ve 20.30'da, "Harikalar Mutfağı" 24 Mart'ta 14.00'te Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde sahneye konulacak.
"Uçurtmanın Kuyruğu", 19-23 Mart'ta saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.
Çanakkale turnesi kapsamında ise "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunu 20 Mart'ta Biga Atatürk Kültür Merkezi Sahnesinde saat 20.30'da, 22 Mart'ta Çanakkale İçdaş Kongre Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.30'da sunulacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bursa Devlet Tiyatrosu'nun Bu Haftaki Oyunları - Son Dakika
Bekar Gezelim şarkısıyla bir döneme damga vuran Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı Şerif Baldemir hayatını kaybetti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Portakal Hafız Konağı'nda açılan Yerel Kültür Müzesini ziyaret etti. Müzede çocukluklarını hatırlayan yaşlılar duygu dolu anlar yaşadı.
Kayseri Valiliği tarafından yürütülen projeyle turizme kazandırılan Erdemli Vadisi, keşfedilmeyi bekliyor. Bizans dönemine ait kayadan oyma kilise ve yapıları barındıran vadi, turistlerin ilgisini çekiyor. Proje kapsamında vadiye karşılama binası, yürüyüş yolu ve aydınlatma gibi yenilikler yapıldı. Erdemli Vadisi'nin geleceği parlak görünüyor.
Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 12. genel kurulu dernek binasında yoğun katılımla gerçekleşti. Dernek Başkanlığına yönetim kurulunun ortak kararıyla tekrar aday olan Hakan Demir getirildi. Göreve 4. kez getirilen Hakan Demir ve yeni yönetim, seçim sonrası birlik beraberlik mesajı verdi, Erzurum'da sayıları 18 bin 500'ü bulan Oltuluları bir araya getirerek güç birliğine gitmeyi hedeflediklerini söylediler.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Cahit Zarifoğlu İlkokulu 3/E sınıfı öğrencileri "Çanakkale Destanı" adlı etkinlik düzenledi.
Buena Vista Social Club üyeleri, 8 sene aradan sonra Buena Vista All Stars adıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Konser, 21 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Buena Vista Social Club'ın yaşayan üyeleri Barbarito Torres, Demetrio Muñiz ve solisti Ibrahim Ferrer'in oğlu Ibrahim Ferrer Jr., 'Havana'da Bir Gece Gösterisi'ni sahneleyecek. Havanalı genç piyano virtüözü Dayramir Gonzalez, Küba müziğinin adanın sınırlarını çoktan aştığını gösteren büyüleyici ses Elizabeth Meza ve genç yetenek Liz Ferrer de gösteride sahne alacak. Buena Vista All Stars'ın müzik repertuvarında 'Chan Chan', 'Dos Gardenias', 'El cuarto de Tula', 'Candela', 'Carretero', 'Siboney', 'Silencio', 'Donde Estabas Tú', 'Boquinene', 'Cienfuegos', 'Arrullo de Palma' ve 'Murmullo' gibi popüler eserler yer alıyor.
İzmirli sanatçı Dilek Karaçayır Özer, çay poşetleri üzerine yaptığı resimler ve tasarımları Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergiledi. Çay poşeti sanatı sergisi büyük ilgi gördü.
Eyüpsultan Belediyesi'nin Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirdiği Ramazan Sohbetlerinin konuğu yazar Osman Eğin oldu. Eğin, toplumsal yaşam ve insan ilişkileri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.
Türk müziğinin önemli isimleri Kani Karaca ve Doğan Ergin'in sanat yaşamları ve katkıları anısına özel bir konser düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi tarafından organize edilen konser, Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek. Konserde, Güzin Değişmez ve Sühendan Aşıkuzun gibi ünlü sanatçılar da yer alacak. Şef Hakan Talu yönetimindeki topluluk, her iki bestekarın eserlerini solo ve koro olarak icra edecek. Kani Karaca ve Doğan Ergin, Türk müziğinde önemli bir yere sahip olup, derin dostlukları ve birlikte yaptıkları çalışmalarla tanınıyorlar.
Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik'teki evin birebir benzeri olan Çatalca Belediyesi Atatürk Evi, ziyaretçilere açıldı. 300 metrekarelik alanda yer alan evde, Atatürk köşesi, sergi odası ve kişisel eşyaların bulunduğu vitrinler bulunuyor. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, evin Selanik'teki evin hemen hemen aynısı olduğunu belirterek, müzeyi 10 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiğini söyledi.
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri Uğur Mumcu ve Soğanlık Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinliklerde gölge oyunu, orta oyunu, evet-hayır yarışması ve semazen gösterisi yapıldı.
Müzisyen ve akademisyen Ömer Karaoğlu, Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği etkinlikte sahne aldı. Karaoğlu, konserde Gazze'de yaşanan olaylara da vurgu yaparak, insanlığın utanç ve acizlik içinde olduğunu belirtti. Ramazan ayına da değinen Karaoğlu, uygarlığın kıtalar arası ölüm ihraç ettiğini söyledi ve Gazze'deki zulmün sona ermesi için dualarını paylaştı.
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