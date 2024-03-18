Bursa Devlet Tiyatrosu'nun Bu Haftaki Oyunları - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun Bu Haftaki Oyunları

Bursa Devlet Tiyatrosu\'nun Bu Haftaki Oyunları

Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta 'Mai ve Siyah', 'Harikalar Mutfağı' ve 'Uçurtmanın Kuyruğu' oyunlarını sahneleyecek. 'Mai ve Siyah' oyunu 21-22 Mart'ta saat 20.30'da ve 23 Mart'ta 15.00 ve 20.30'da, 'Harikalar Mutfağı' oyunu ise 24 Mart'ta 14.00'te Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak. 'Uçurtmanın Kuyruğu' ise 19-23 Mart'ta saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Ayrıca, Çanakkale turnesi kapsamında 'Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy' oyunu 20 Mart'ta Biga Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.30'da ve 22 Mart'ta Çanakkale İçdaş Kongre Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.30'da seyirciyle buluşacak.

18.03.2024 10:25  Güncelleme: 10:27
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Bursa Devlet Tiyatrosu, bu hafta "Mai ve Siyah" ve "Harikalar Mutfağı" ve "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunlarını sahneleyecek.

"Mai ve Siyah", 21- 22 Mart'ta saat 20.30'da, 23 Mart'ta 15.00 ve 20.30'da, "Harikalar Mutfağı" 24 Mart'ta 14.00'te Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde sahneye konulacak.

"Uçurtmanın Kuyruğu", 19-23 Mart'ta saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Çanakkale turnesi kapsamında ise "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunu 20 Mart'ta Biga Atatürk Kültür Merkezi Sahnesinde saat 20.30'da, 22 Mart'ta Çanakkale İçdaş Kongre Kültür Merkezi Sahnesi'nde saat 20.30'da sunulacak.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Vefik Paşa, Çanakkale, 22 Mart, 23 Mart, Bursa, İçdaş, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa Devlet Tiyatrosu'nun Bu Haftaki Oyunları - Son Dakika

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