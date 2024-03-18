Bursa Devlet Tiyatrosu\'nun Bu Haftaki Oyunları

Kani Karaca ve Doğan Ergin için özel bir konser düzenlenecek

Türk müziğinin önemli isimleri Kani Karaca ve Doğan Ergin'in sanat yaşamları ve katkıları anısına özel bir konser düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi tarafından organize edilen konser, Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek. Konserde, Güzin Değişmez ve Sühendan Aşıkuzun gibi ünlü sanatçılar da yer alacak. Şef Hakan Talu yönetimindeki topluluk, her iki bestekarın eserlerini solo ve koro olarak icra edecek. Kani Karaca ve Doğan Ergin, Türk müziğinde önemli bir yere sahip olup, derin dostlukları ve birlikte yaptıkları çalışmalarla tanınıyorlar.