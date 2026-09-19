Bursa Devlet Tiyatrosu'nun eski müdürü Sezai Yılmaz, Ankara DT Müdürlüğü'ne atandı - Son Dakika
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Bursa Devlet Tiyatrosu'nun eski müdürü Sezai Yılmaz, Ankara DT Müdürlüğü'ne atandı

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Bursa Devlet Tiyatrosu\'nun eski müdürü Sezai Yılmaz, Ankara DT Müdürlüğü\'ne atandı
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Sezai Yılmaz, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevine getirildi. Erzurum ve Bursa Devlet Tiyatrolarında müdürlük yapan Yılmaz, “Dünyanın Eski Zamanlarında” adlı oyundaki performansıyla Yılın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştı.

Devlet Tiyatroları'nın başarılı sanatçılarından Sezai Yılmaz, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevine getirildi.

Daha önce Erzurum ve Bursa Devlet Tiyatroları bünyesinde müdürlük görevlerini yürüten Yılmaz, yeni atamayla birlikte Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yönetimini üstlenecek.

Ödüllü Sanatçı Yeni Görevinde

Tiyatro kariyeri boyunca sergilediği oyunculuk performansının yanı sıra idari başarılarıyla da tanınan Sezai Yılmaz, geçtiğimiz günlerde önemli bir başarıya imza atmıştı. Deneyimli sanatçı, Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası 11. Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında, "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı oyundaki performansıyla 'Yılın Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştü. Yılmaz'ın karakter çözümlemesindeki ustalığı ve sahne hakimiyeti seçici kurulun büyük beğenisini kazanmıştı.

Sezai Yılmaz kimdir?

1978 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde doğan Sezai Yılmaz, 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda göreve başlayan sanatçı, kariyeri boyunca Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı ve Atatürk Üniversitesi'nde oyunculuk, diksiyon ve dans eğitmenliği yaptı.

2017-2018 ve 2020-2024 yılları arasında Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, 2024-2026 yılları arasında ise Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevlerini yürüten Yılmaz, Devlet Tiyatroları bünyesinde 50'ye yakın oyunda oyuncu, yönetmen yardımcısı ve yönetmen olarak yer aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası projeyi hayata geçiren Erzurumlu sanatçı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: İHA
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