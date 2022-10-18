Bursa kültür sanat haberleri... Sultan Yıldırım Beyazıt ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu Özbekistan'da başladı

Sultan Yıldırım Beyazıt ve Emir Timur Uluslararası Sempozyumu Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı.

Semerkant Devlet Üniversitesinin ev sahipliğinde Yıldırım Beyazıt ve Uludağ üniversiteleriyle iş birliğinde düzenlenen sempozyuma çok sayıda Özbek ve Türk bilim insanı katılıyor.

Sempozyumun açılışında konuşan Semerkant Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rustam Halmuradov, Türk üniversiteleri ile kurulan ilişkilerin Özbekistan'da bilim ve eğitimin daha da gelişmesi açısından önemli olduğunu, amaçlarının bilimsel başarılar ve medeniyetler arası değişim yoluyla iki ülke arasındaki iş birliğini daha geliştirmek olduğunu belirtti.

Sempozyumun asırlardır ilim ve bilimin merkezi olan, kadim Semerkant şehrinde düzenlenmesinin ayrıca bir öneme sahip olduğunu belirten Halmuradov, "Büyük İpek Yolu'nun kalbi olan Semerkant, her zaman halklar ve medeniyetleri bir araya getiren bir merkez olmuştur. Bugün Semerkant'ta Özbek ve Türk halkları arasındaki tarihi dostluk bağları yeniden kuruluyor. Semerkant Devlet Üniversitesi böyle bir sempozyuma ev sahipliği yaparak Türk üniversiteleri ile var olan ilişkileri daha da genişletecektir." diye konuştu.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı da sempozyumun iki ülke bilim insanları arasında bilimsel iş birliğinin önünü açacağını vurguladı. Aydınlı, "Amacımız, tarihsel bağları daha da genişletmek ve bu sayede gelecekteki siyasi-ekonomik iş birliğini yeni bir düzeye çıkarmaktır." dedi.

İpek Yolu Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Üniversitesi Rektör Yardımcısı Culibay Eltazarov, Timurlular ve Osmanlılar arasındaki ilişkilerin uzun yıllar boyunca farklı nedenlerden dolayı yeterince araştırılamadığını kaydederek, bu sempozyumun Timur ve Beyazıt ile ilgili bilinmeyen yeni bilgilerin gün ışığına çıkmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Sempozyum, 26 Ekim'de sona erecek.