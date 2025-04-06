Bursa'nın Fethi 699. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'nın Fethi 699. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

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Bursa'nın fethinin 699. yıldönümü etkinlikleri, Valiliğin düzenlediği törenle devam etti. Fetih Kapı önünde gerçekleştirilen etkinlikte mehter takımı ve kılıç kalkan ekipleri gösteri yaptı, Vali Ayyıldız ve protokol üyeleri katıldı.

06.04.2025 13:16  Güncelleme: 13:24
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Bursa'da fetih coşkusu devam ediyor

BURSA - Bursa'nın fethinin 699. yıldönümü kutlamaları coşkusu, Bursa Valiliğinin etkinliğiyle devam ediyor. Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı'ndaki Fetih Kapı önündeki tören, Fetih salasının okunmasıyla başlarken, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin ziyareti ile Balabanbey Kalesi önündeki gösterilerle devam etti.

Bursa'nın 699 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethinin yıldönümü törenlerle kutlandı. Fetih Kapı'da yapılan törenlere Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin fetih kapı surlarında yerini almasının ardından törenler, İstiklal Marşı ve fetih salasının okunmasıyla başladı. Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Yakan Çağ Tarih Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Akan Yetişir, fetih sürecinde yaşananlar ve kentin gelişim sürecini anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu ise, "Bursa'nın fethi, yalnızca Bursa için değil, tüm Osmanlı ve Türk tarihi için bir dönüm noktası olmuştur. Bursa Osmanlı'nın ilk göz ağrısı, ilk başkentidir. Bursa bir Ulu Çınar'ın kök saldığı yerdir. İşte o köklerdir bizi biz yapan. O kökler bu kentin camilerine medreselerine hanlarına ve kervan sayılarına işlemiştir. Bu anlamda kentimiz, Osmanlı mimarisinin de doğduğu yer olarak anılmaktadır. Yüzyıllarca bu topraklarda farklı inanç ve kültürden insanlar barış içinde yaşamıştır. Bizler de bugün bu kutlu mirasın varisleri olarak, tarihi doku da kültürel değerlerimize, atalarımızın bizlere bıraktığı emanetlere sahip çıkıyoruz" dedi.

Protokol üyeleri, daha sonra Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde saygı nöbeti değişimini izledi. Yapılan duanın ardından, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edildi. Fetih törenleri, Balabanbey Kalesi'ndeki etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: İHA

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