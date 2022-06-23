Bursa Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tasarım tescilinde en çok başvuru yapan kurum oldu

Bursa Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi, Türk Patent ve Marka Kurumu Elektronik Başvuru Sistemine (EPATS) tasarım tescili için son 3 ayda 800 eserle başvuru yaptı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, halk eğitimi merkezi faaliyetlerinin kamuoyunda bilinirliliğinin artmasında önemli katkıları olan Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi bu yıl 1000 ürünle tasarım tescil alma hedefi koydu.

Halk Eğitimi Merkezi faydalı model, patent, tescil, sınai mülkiyet alanında yaptığı çalışmalarla EPATS'a tasarım tescili için son 3 ayda, tezhip, resim, su kabağı işlemeciliği, gümüş kazaz işlemeciliği, ahşap yakma, deri aksesuarı, iğne oyası, Bursa'nın sembolü çini, ipek koza alanlarında 800 eserle müracaat etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu resmi sayfasında paylaşılan istatistiki verilerde Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tasarım alanında en çok başvuru yapan kurum oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü başta olmak üzere bu süreçte kendilerine destek olan Osmangazi Kaymakamlığına, Osmangazi Belediyesine, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şükranlarını sunduğunu belirterek, "El emeğini göz nuruyla birleştirerek Anadolu'muzun kültürünü tasarımlayarak somutlaştıran usta öğreticilerimize özellikle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.