Üye Girişi
Büyük Göztepe Tümülüsü'nde temizleme ve tıraşlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Büyük Göztepe Tümülüsü'nde temizleme ve tıraşlama çalışmaları devam ediyor

13.12.2021 18:36

Büyük Göztepe Tümülüsü'nde temizleme ve tıraşlama çalışmaları devam ediyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Frig Uygarlığı'nın kalıntılarının olduğu Büyük Göztepe Tümülüs'ünde hedef arkeolojik seyir noktasında destinasyon yaparak turizme katkı sağlamak.

Büyük Göztepe Tümülüsü'nde temizleme ve tıraşlama çalışmaları devam ediyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Frig Uygarlığı'nın kalıntılarının olduğu Büyük Göztepe Tümülüs'ünde hedef arkeolojik seyir noktasında destinasyon yaparak turizme katkı sağlamak.

Osmanlı'nın yaşantısı, şehir hayatı ve mimarisini yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi", "Açık hava müzesi", "Korumanın başkenti", "Kendini koruyan kent" gibi unvanlarla anılan Safranbolu'da, 7. yüzyıla ait olduğu düşünülen Büyük Göztepe Tümülüs'ü önemli bir turizm destinasyonu olacak. Safranbolu'nun Göbeklitepesi olarak görülen Büyük Göztepe Tümülüsü'nde temizleme ve tıraşlama çalışmaları devam ediyor. Tarihi ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, ölen kişilerin kullandığı ve kendisine hediye edilen çeşitli eşyalar ile mezarların çıkarıldığı tümülüste çalışmalar tamamlandıktan Frig Uygarlığının tarihini yerinde inceleme fırsatı yakalayacak.

İHA muhabirine konuşan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, "Bu Tümülüs Safranbolu'nun Göbeklitepesi olarak biliniyor. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolumuzda Osmanlı Devleti'nden kalma eserler çok. Burada 3 bin yıl öncesine ait bir Frig Uygarlığı'nın kalıntısı" dedi.

Türköz, yağmur ve kar gibi doğal olaylardan korunması amacıyla Büyük Göztepe Tümülüs'ün üzerinin kapatıldığını söyledi.

İl Özel İdaresi tarafından temizlenme ve tıraşlanma çalışmalarının yapıldığını dile getiren Türköz, "Hedefimiz arkeolojik seyir noktasında bir destinasyon yapmak bu bölgeyi. Onun için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Türköz, proje bittiğinde Safranbolu'yu gezen yerli ve yabancı turistlerin buraya gelip Frig Uygarlığı'nın tarihini incelemiş olacaklarını aktardı.

Büyük Göztepe Tümülüsü'nde temizleme ve tıraşlama çalışmaları devam ediyor
Büyük Göztepe Tümülüsü'nde temizleme ve tıraşlama çalışmaları devam ediyor
Büyük Göztepe Tümülüsü'nde temizleme ve tıraşlama çalışmaları devam ediyor
Büyük Göztepe Tümülüsü'nde temizleme ve tıraşlama çalışmaları devam ediyor

UNESCO Dünya Miras Listesi, Safranbolu, Karabük, Göztepe, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Büyük Göztepe Tümülüsü'nde temizleme ve tıraşlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz
Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da 17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu 17:06 Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti 15:37 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü

Son Dakika Haberleri
18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor
18:01 Bu görüntülerin uzaylılara ait olduğu iddia ediiliyor
17:53 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz
17:34 Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da
17:23 Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi
17:21 Son Dakika! UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler
17:13 Rusya'da hocalarından intikam almak isteyen öğrenci, okula bombalı saldırı düzenledi
17:05 Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:01 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı
16:58 Hull City taraftarı, açtıkları pankartla Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
"İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi         
15:37
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?         
11:44
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 18:44:39. #1.11#
SON DAKİKA: Büyük Göztepe Tümülüsü'nde temizleme ve tıraşlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement