Gallup’un 2026 raporuna göre, Türkiye’de çalışanların yüzde 66’sı günlük olarak yoğun stres yaşarken, aynı konuda dünya ortalaması yüzde 40 olarak ölçülüyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada ise çalışanların yüzde 70’inin işyerindeki kişisel eylemlerinin fark yaratmayacağını düşündüğü görülüyor.

Doğa temelli eğitimleriyle tanınan Afloday’in kurucuları Ceylan Kalyon Özdemir ve Muharrem Özdemir, bu iki tabloyu aynı krizin iki yüzü olarak görüyor ve bu durumu “kişisel sürdürülebilirlik krizi” olarak adlandırıyor. İkili, çözümün yeni kurallar koymaktan değil, çalışanın kendi sorumluluğunu sahiplenmesinden geçtiğini söylüyor.

Muharrem Özdemir, “Kalıcı değişim, kişi ‘bu benim sorumluluğum’ dediğinde başlıyor” diyor.

Afloday, kurumlara 1-2 günlük Doğa Temelli Kişisel Sürdürülebilirlik eğitimleri ve yıl boyunca 4, 8 ya da 12 temasla ilerleyen Sürdürülebilir Davranış Modeli sunuyor. Kurucuların yaklaşımı, Timaş Yayınları’ndan çıkan Geleceği Doğadan Tasarla kitabında anlatılıyor. Kitaptan üretilen yazı dizisi, Harvard Business Review Türkiye’de yayımlanıyor.

Günümüz iş dünyasının ve bireysel yaşamın karmaşık sorunlarına bitki ve doğa dünyasından örneklerle pratik çözümler arayan kitap büyük ilgi gördü. Kitaptan üretilen özel bir yazı dizisi ise iş dünyasının prestijli yayın organlarından Harvard Business Review Türkiye’de yayımlanarak geniş kitlelere ulaşıyor.

Çocuk, kadın, iş dünyası ve çevre ayaklarından oluşan “Geleceği Doğadan Tasarla” hareketi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Afloday, modern işgücünün karşı karşıya kaldığı bu görünmez krizi aşarak kurumları ve bireyleri daha dirençli bir geleceğe hazırlamayı sürdürüyor.

İş yaşamında anlam arayışı ve görünmez kopuş

Günümüz profesyonelleri, yalnızca yoğun iş yükü veya zamansal baskı nedeniyle tükenmiyor. Her gün masa başında sarf ettikleri emeğin büyük resimde neye hizmet ettiğini de sorguluyorlar. Çalışanların yaşadığı bu derin tükenmişlik hissinin temelinde, modern iş yaşamının katı ve mekanik yapısına karşı verilen bir anlam arayışı yatıyor.

Ceylan Kalyon Özdemir, “Şirketlerin yukarıdan aşağıya dayattığı soyut kurumsal hedefler veya teknik raporlar, bireyin içsel değerleriyle bağ kuramadığı sürece karşılıksız kalıyor. Çalışan, yürüttüğü faaliyetlerin doğaya, topluma ve geleceğe somut bir katkı sunduğunu görmek istiyor. Tam da bu nedenle, yaşanan kişisel sürdürülebilirlik krizi yalnızca ekolojik bir uyarı değil, aynı zamanda iş yaşamında kaybolan aidiyet ve anlam bağını yeniden kurma zorunluluğunu gündeme getiriyor” ifadelerini kullandı.