Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali" sona erdi.

Festivalin ikinci gününde, tarım ve hayvancılığı teşvik etmek amacıyla dün yapılan en güzel peynir, bal ve turşu yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, festivalin dolu dolu geçtiğini belirterek, emek verenlere teşekkür etti.

Müzik eşliğinde horon oynanan festival, sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

Etkinliğe, Vali Muammer Erol, Kabadüz Kaymakamı Asım Aköner, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ile vatandaşlar katıldı.