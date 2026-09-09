Çameli turizmi ve kültürü YEGFEST 2026’da tanıtıldı

Çameli Belediyesi, Ankara'da düzenlenen YEGFEST 2026'da ilçenin coğrafi işaretli ürünlerini, yöresel ve geleneksel değerlerini, doğal ve kültürel zenginliklerini ziyaretçilere tanıttı.

Çameli Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu Kampüsü'nde düzenlenen YEGFEST 2026'da yerini alarak ilçenin sahip olduğu doğal, kültürel ve yöresel değerleri tanıtma fırsatı buldu. Festivalde, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı temsilen Proje Koordinatörü Emirhan Akşit, Çameli Yerel Eylem Grubu ile birlikte ziyaretçilerle bir araya geldi. Stantta Çameli'nin coğrafi işaretli ürünlerinin yanı sıra yöresel ve geleneksel değerleri, yürütülen faaliyetler ve hayata geçirilen projeler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Çameli standını, TKDK Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı ile Tarım Reformu Genel Müdürü ve IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman Yıldız da ziyaret etti. Yetkililere Çameli'nin yöresel ürünleri, yerel değerleri ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.

"Çameli'nin değerlerini tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, festivalin ilçenin tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Ankara'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu Kampüsü'nde düzenlenen YEGFEST 2026'da, Çameli'mizin yöresel ürünlerinden doğal ve kültürel zenginliklerine, turizm potansiyelinden geleneksel değerlerine kadar ilçemize özgü birçok değeri tanıtmak üzere yerimizi aldık. Ülkemizin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği standımızda; Çameli'mizin eşsiz doğasını, zengin kültürünü, yöresel ürünlerini ve turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulduk. Festival boyunca standımıza gösterilen yoğun ilgi ve güzel geri dönüşler, Çameli'mizin değerlerini Ankara'dan tüm Türkiye'ye tanıtmanın gurur ve mutluluğunu bizlere yaşattı. Çameli'mizin değerlerini tanıtmaya, yerel kalkınmayı desteklemeye ve ilçemizin adını her platformda duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.