Camiye Teşvik İçin Spor ve Oyun Salonu Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Camiye Teşvik İçin Spor ve Oyun Salonu Yapıldı

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir camide çocuklar, Kuran-ı Kerim derslerinden sonra alt katta bulunan spor ve oyun salonunda vakit geçiriyor. Caminin alt katı, hayırseverler ve cemaatin katkılarıyla eğlence ve spor salonuna dönüştürüldü. Çocuklar burada dini bilgilerini pekiştirirken, oyun oynayıp spor yapma imkanı da buluyorlar.

28.08.2024 10:14
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Camide önce Kuran-ı Kerim dersi sonra oyun

Çocukları camiye teşvik etmek amacıyla caminin altına yapılan spor ve oyun salonu dikkat çekti

Çocuklar camide dini bilgilerini pekiştirip ibadetlerini gerçekleştirirken, dersten arta kalan vakitlerde caminin alt katında oyun oynayıp spor yapıyor

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba Mahallesinde camide Kuran-ı Kerim dersi gören çocuklar daha sonra alt kısımda kendileri için yapılan oyun salonunda çeşitli oyunlar oynayıp öğrenme ile eğlenceyi bir arada yaşıyor.

Çamoba Mahallesi Camii'nde çocukların camiye ilgisini artırmak için alt katı eğlence ve spor salonuna dönüştürülürken üst katta ise dini bilgiler öğreniyorlar.

Hayırseverler ve cemaatin katkılarıyla caminin alt katı, eğlence ve spor salonuna dönüştürülürken, çocuklar camide dini bilgilerini pekiştirip ibadetlerini gerçekleştiriyor. Dersten arta kalan vakitlerde ise caminin alt katına inerek bilardo, dart, langırt masa tenisi, halter kaldırma, boks torbasıyla çalışma, gibi spor yapıp oyun oynayan çocuklar kaliteli vakit geçiriyor.

Çamoba Mahallesi Cami imamı Ömer Terzioğlu, amaçlarının internet çağındaki çocukları camiye teşvik etmek olduğunu belirterek "5 yıla yakın burada görev yapıyorum. İmamın görev yaptığı yerde imam ile muhtar el ele verdiği zaman o mahallede o köyde hizmet olur. Allah razı olsun muhtarımızla beraber el ele verdik burasını faal bir duruma getirdik. İnternet çağında çocuklarımızı daha çok camiye bağlayalım diye yapmış olduğumuz aktiviteler bunlar. Mahalle halkıyla beraber el ele verdik bilardo, masa tenisi gibi aktivitelerle burasını faal duruma getirdik. Çocuklar kuran okumaya geliyorlar namazlarımızı cemaatle birlikte kılıyoruz. Çocuklar namaz aralarında buraya iniyorlar hem mental açıdan hem fiziksel açıdan zinde oluyorlar kendilerini geliştiriyorlar. Bu işi severek yapıyorlar. Akşamları da burada normal cami cemaatimizle oynuyoruz yaşlısıyla genciyle birlikte güzel oluyor. Burada masa tenisi, iki adet bilardo masamız var langırt masamız, dartımız var, boks halter çalışmaları için malzemelerimiz var çocuklar burada yeterince eğlenebiliyorlar. Hayırseverler, cemaatimiz imece usulü el ele vererek burasını bu şekilde faal duruma getirdik" dedi.

"Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu eti senin kemiği benim şeklinde camiye yollanıyordu" diyen Terzioğlu "Şimdi çocuğu camiye çekmek için bir şey olması lazım. Biz çocuklarla her aktiviteyi yapıyoruz. Çocuklarla sosyal aktivite yapıyoruz ki, çocuklar camiye daha iyi bağlansın diye. İnternet çağında bunlar artık elzem bir hale geldi çocukları camiye çekmek için. Çok da güzel verim alıyoruz. Telefona bağlı bir nesil geliyor robot gibi yetişiyorlar. Bizim çocuklarımız kuran derslerinde normal okul derslerinde sporda her alanda başarılılar. Hem kuran öğreniyorlar hem de burada sporlarını yapıyorlar. Bizi yetiştiren hocalarımıza özellikle Hasan Köksal hocama çok teşekkür ediyorum Allah kendilerinden razı olsun. Öğrendiğimiz yolda öğretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Ahmet Kurt, ise hem öğrenip hem de eğlendiklerini belirterek "15 yaşındayım. Kurs vakitlerinde Kuranımızı okuyoruz teneffüste ise aşağıya inerek eğleniyoruz. Derste sureleri, ayetleri, Peygamber Efendimizin hayatını öğreniyoruz. Üstte, Kuran-ı Kerim okuyup öğreniyoruz altta ise oyun oynayarak eğleniyoruz" derken, Osman Mert Mersinlioğlu da "Üstte Kuran dersi görüyoruz teneffüste aşağı iniyoruz oyunumuzu oynuyoruz. Dini bilgiler hakkında sohbet ediyoruz. Hocamız bizi ibadete yakınlaştırmak için böyle bir yer yaptı çok sevindik. Trabzon'da böyle başka bir yer yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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