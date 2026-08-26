Çanakkale Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Çanakkale Kültür Yolu Festivali düzenlenecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de tarih, sanat, müzik ve gastronomi aynı kültür rotasında buluşacak.

Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, arkeolojik gezilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Çanakkale'nin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle yeniden yorumlayacak.

Çanakkale'nin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege'nin zeytinyağlılarından yöresel tatlarına uzanan zengin gastronomisi ise 52 Lezzet Noktası ile festival ziyaretçilerini lezzet dolu bir keşfe çıkaracak.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programına Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar ev sahipliği yapacak. Michelin yıldızlı şef Emre Şen, şef Celal Gürkan, gastronomi yazarı Müge Akgün, yemek kültürü tarihçisi Prof. Özge Samancı ve içerik üreticisi Oğuz Yenihayat ise konuk olarak yer alacak.

Çanakkale'de müziğin yıldızları sahne alacak

Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek ücretsiz konserler, festival boyunca birbirinden ünlü sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapacak.

Şarkıcılar Ceza, Kıraç, Bengü, Oğuzhan Koç, Özcan Deniz, Simge, Sefo, Gökhan Türkmen, Bayhan Çanakkale'de dinleyicileriyle buluşacak.

Çanakkale'nin denize çıkan sokakları FotoMaraton etkinliğiyle ölümsüzleştirilecek. Kordon Truva Atı'nda festivalin ilk günü düzenlenecek etkinlik fotoğraf meraklılarını eşsiz anlarda bir araya getirecek.

Mimaride ve günlük eşyalarda kullanılan geleneksel seramik zanaatı olan Türk çini sanatı, atölye kapsamında Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde yer alacak.

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da Gamze Yüksel eşliğinde gerçekleştirilecek Çini Atölyesi'nde katılımcılar İznik ve Kütahya'da gelişen sanatla eserlerini çiçek ve geometrik motiflerle süsleyecek.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı ???????(TÜRSAK) tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Çanakkale 17 Burda AVM'de gerçekleştirilecek.

Çanakkale'nin somut olmayan kültürel miras unsurlarından Ayvacık ve Çan halısı dokumacılığı, "Yaşayan Miras Söyleşisi: Çanakkale Halıları" söyleşisinde ele alınacak.

Kitre ile yoğunlaştırılmış su yüzeyine fırçalar yardımıyla serpilen boyalardan oluşturulan desenlerin??????? kağıt yüzeyine aktarıldığı geleneksel Türk kağıt süsleme sanatı olan ebru sanatı Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak.

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Homeros'un Dünyasında Troya: Mit, Tarih, Arkeoloji" isimli söyleşide Çanakkale'nin köklü tarihi, mitolojik geçmişi ve arkeolojik zenginlikleri gün yüzüne çıkacak.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen uzman eşliğinde gezi etkinliği Troya Antik Kenti Ören Yeri'nde, Assos Ören Yeri'nde, Apollon Smintheion Ören Yeri'nde, Parion Antik Kenti'nde, Aleksandria Troas Antik Kenti'nde düzenlenecek.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bandosu konseri Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Troya Müzesi'nde düzenlenecek Kültür Koruyucuları etkinliğiyle ilköğretim öğrencileri kültürel miras koruma projesinde buluşacak.

Troya Müzesi'nde düzenlenecek "Perdeler Açılıyor" etkinliğinde ziyaretçiler antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş eserlerin restorasyon ve konservasyon süreçlerini canlı izleme şansı yakalayacak.

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da Müjgan Yılmaz ile düzenlenecek İğne Oyası Atölyesi'nde katılımcılar Anadolu'da özellikle kadınlar tarafından geliştirilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel iğne oyası sanatıyla tanışacak.

Tarihe Saygı Anı Dalışı etkinliği

Tarihe Saygı Anı Dalışı, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlenecek.

Çocuk ve gençleri denizle buluşturmak, Çanakkale'nin kara mirasının yanı sıra deniz ve sualtı tarihine de dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, ücretsiz gerçekleşecek.

Yelken Sürüşü etkinliği Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilecek.

Yetişkin ve çocuklara özel düzenlenen etkinlik sayesinde katılımcılar denizle buluşurken, Çanakkale'nin eşsiz denizinde keyifli bir seyir yaşayacak. Uzmanlar eşliğinde düzenlenen etkinlik, ücretsiz olarak ilgililerin katılımına açık olacak.

Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi

Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi, Çanakkale'de festival boyunca her gün ziyaretçileri ağırlayacak.

Troya Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak sergide, Osmanlı padişahları tarafından yazılmış hüsn-ü hat tablolarından, yüzyıllar boyunca büyük masraflarla hazırlanan surre alayları ile Haremeyn'e gönderilen surre kesesi ve altınlara, Kabe'nin iç ve dış örtülerinden Kabe kuşağı parçalarına ve usta hattatlar tarafından kaleme alınmış seçkin Kur'an-ı Kerim örneklerine kadar birbirinden kıymetli eserler yer alacak.

Eyüp Sultan'ın ardından Topkapı Sarayı'nda ziyarete açılan kutsal örtü örneklerinin de bulunduğu sergide, toplam 57 eser ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Çocuk Köyü etkinlikleri

Çanakkale'de festival coşkusu, çocuklara yönelik birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.

Çocuk Köyü Etkinlikleri, Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda festival boyunca her gün minik ziyaretçilerini ağırlayacak. Oyun ve eğlenceyi öğrenme deneyimiyle buluşturan alanda; panayır çadırları, şişme oyun parkları, yaratıcı atölyeler, dijital oyunlar, çeşitli yarışmalar ve balon turu gibi pek çok aktivite gerçekleştirilecek.