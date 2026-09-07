Çanakkale Kültür Yolu Festivali yoğun ilgiyle sona erdi; Kaşdemir teşekkür etti

Kültür Yolu Festivali'nin Çanakkale ayağı kent genelinde gerçekleştirilen kültür, sanat ve etkinlik programlarının ardından sona erdi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Kültür Yolu Festivali'ni geride bıraktık. Şehrimiz, günler boyunca kültürün, sanatın ve müziğin farklı renkleriyle buluştu. Çanakkaleliler festivalimize büyük bir ilgi gösterdi ve etkinliklere sahip çıktı. Açıkça ifade etmek isterim ki Çanakkale bu festivali çok sevdi" dedi.

Festival boyunca Çanakkale; konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden çeşitli kültür-sanat programlarına kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinlikler, Çanakkaleliler ve kenti ziyaret eden vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, festivalin sona ermesinin ardından yaptığı değerlendirmede, organizasyona katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaşdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Kültür Yolu Festivali'ni geride bıraktık. Şehrimiz, günler boyunca kültürün, sanatın ve müziğin farklı renkleriyle buluştu. Çanakkaleliler festivalimize büyük bir ilgi gösterdi ve etkinliklere sahip çıktı. Açıkça ifade etmek isterim ki Çanakkale bu festivali çok sevdi."

Festivalin gerçekleştirilmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür eden Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere; sevgili Çanakkale halkımıza, Çanakkale Valiliğimize, İl Emniyet Müdürlüğümüzün tüm personeline, ÇOMÜ'ye, Çanakkale Belediyemize, Tarihi Alan Başkanlığımızın değerli çalışanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, kıymetli basın mensuplarımıza, festivalde görev alan tüm çalışanlarımıza, yerel sanatçılarımıza, Çanakkale esnaf ve sanatkarlarımıza ve festivalimize destek veren herkese en samimi duygularımızla teşekkür ediyorum."

Kaşdemir, Çanakkale'nin kültür ve sanat etkinlikleri açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, kentin bu tür organizasyonlara gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Kaşdemir, "Çanakkale, tarihi ve kültürel mirasıyla olduğu kadar kültür ve sanat hayatıyla da ülkemizin önemli şehirlerinden biridir. Kültür Yolu Festivali de şehrimizin bu zenginliğinin daha geniş kitlelerle buluşmasına önemli bir katkı sundu. Festival süresince ortaya çıkan birlik, beraberlik ve dayanışma tablosu bizleri ayrıca gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Çanakkale'mize yakışan nice kültür ve sanat etkinliğinde yeniden bir araya gelmeyi diliyorum" dedi.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, kentte oluşturduğu kültür-sanat atmosferi ve vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlanırken, festival boyunca gerçekleştirilen etkinlikler kentte renkli görüntülere sahne oldu.