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466 yıllık camide Mevlid Kandili idrak edildi

ÇANKIRI - Çankırı'da vatandaşlar, Mevlid Kandili dolayısıyla 466 yıllık Sultan Süleyman Camiine akın etti.

Çankırı'da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Yüzlerce kişi, il merkezinde bulunan ve yapımı 466 yıl önce tamamlanan Sultan Süleyman Camii'ne akın etti. Camide düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yatsı ezanının okunmasının ardından namaz kılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti. Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler ile kasidelerin seslendirildi program dualarla son buldu.