Çankırı'da Ramazan Coşkusu Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çankırı'da Ramazan Coşkusu Başladı

467 yıllık Sultan Süleyman Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, yüzlerce kişi katıldı.

28.02.2025 21:27
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467 yıllık camide Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

ÇANKIRI - Çankırı'da vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazı için 467 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti.

Çankırı'da Ramazan coşkusu ilk teravih namazı ile başladı. Yüzlerce kişi, il merkezinde bulunan 467 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocukların saf tuttuğu Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar, Ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşadı. Teravih namazını kılan vatandaşlar tüm İslam aleminin huzur ve barış içinde Ramazan ayını geçirmesi için dua etti.

Kaynak: İHA

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