Çankırı'da düzenlenen 4. Uluslararası Tuz Festivali'nin meşalesi yakıldı.
Çankırı Belediyesi tarafından 15-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen festivalin açılışı dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.
Belediye önünden başlayan kortej yürüyüşü, Anıt Alanı'nda festival meşalesinin yakılmasıyla sona erdi.
Yürüyüşe katılan Çankırı Halk Oyunları ekipleri ve maskotlar renkli anlar yaşattı.
Daha sonra protokol üyeleri yöresel ürünler pazarında açılan stantları gezdi.
Etkinliğe Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Çankırı'da Tuz Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?