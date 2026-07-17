Çankırı: Turistlerin Yeni Gözdesi - Son Dakika
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Çankırı: Turistlerin Yeni Gözdesi

Çankırı: Turistlerin Yeni Gözdesi
17.07.2026 13:56
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Çankırı, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle turistleri büyülüyor.

Turist kafilelerinin rotası haline gelen Çankırı, kültürel ve turistik yapılarıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Çankırı, turizm şirketleri tarafından düzenlenen kafile turlarıyla farklı illerden gelen vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Ankara'dan Çankırı'ya gelen 40 kişilik yerli turist kafilesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı. Kafile, ilk olarak yerin 150 metre aldında bulunan tuz mağarasını gezdi. Turistler daha sonra müzeleri de ziyaret ederek kentin köklü tarihine tanıklık etti. Şehrin yöresel lezzetlerini de tadan turistler, Çankırı'ya hayran kaldıklarını belirtti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çankırı: Turistlerin Yeni Gözdesi - Son Dakika

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