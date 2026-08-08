Çardak\'ın Geçmişi Fotoğraflarla Yaşatılıyor

Denizli'de Çardak Kaymakamlığı, ilçenin geçmişine ışık tutacak önemli bir çalışma başlattı. "Tarihi Çardak Fotoğrafları Sergisi" ve "Dijital Arşiv Oluşturma Projesi" kapsamında vatandaşların ellerinde bulunan eski Çardak fotoğrafları toplanarak ilçenin geçmişinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Denizli'nin tarihi ilçelerinden Çardak'ta, geçmişin izlerini geleceğe taşımak amacıyla dikkat çeken bir çalışma başlatıldı. Çardak Kaymakamı Ahmet Berkay Deniz'in öncülüğünde Kaymakamlık tarafından başlatılan "Tarihi Çardak Fotoğrafları Sergisi" ve "Dijital Arşiv Oluşturma Projesi" kapsamında, vatandaşların kişisel arşivlerinde bulunan eski Çardak fotoğraflarının bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Çardak Kaymakamlığı, ilçenin geçmişine ait fotoğrafların yalnızca kişisel albümlerde kalmaması, ortak bir hafızanın parçası haline gelmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Kaymakam Ahmet Berkay Deniz, Çardak'a ve özellikle ilçenin önemli tarihi değerlerinden Çardak Kervansarayı'na (Çardak Hanı) ait eski fotoğrafların proje kapsamında değerlendirilmesinin ilçenin geçmişinin kayıt altına alınması açısından önemli olduğunu belirterek, ellerinde bu tür fotoğraflar bulunan vatandaşlardan destek istedi. Kaymakamlık tarafından yapılan çağrıda, Çardak'a dair, Çardak Kervansarayı'na dair eski ve tarihi fotoğraflara sahip vatandaşların, ellerindeki görselleri [email protected] e-posta adresine göndermeleri rica edildi.

Çardak'ın geçmişi fotoğraflarla gün yüzüne çıkacak

Proje kapsamında toplanacak fotoğrafların, Çardak'ın geçmişteki sosyal yaşamından günlük hayatına, sokaklarından yapılarına kadar pek çok ayrıntının kayıt altına alınmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bugün ilçede yaşayanların birçoğunun yalnızca anlatılardan bildiği eski Çardak görüntülerinin, kişisel arşivlerde bulunan fotoğraflar sayesinde yeniden ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bu yönüyle çalışma, yalnızca bir fotoğraf sergisi hazırlığından öte, ilçenin yerel hafızasını dijital ortamda koruma amacı da taşıyor. Çardak Kaymakamlığı'nın tarihçe bilgilerinde ilçenin geçmişinin oldukça eski dönemlere uzandığı belirtiliyor. İlçe merkezinin 1105 yılında Maymun Dağı eteğinde "Körin" adıyla anılan mevkide bir Türkmen yerleşimi olarak kurulduğu, daha sonra bugünkü yerleşim yerine taşındığı aktarılıyor. Çardak, Selçuklular döneminde ise önemli bir geçiş ve savunma noktası olarak öne çıktı. İlçe, 1 Nisan 1958 tarihinde Denizli'ye bağlı ilçe statüsüne kavuştu.

Çardak Han, ilçenin en önemli tarihi miraslarından biri

Projenin özellikle Çardak Kervansarayı'na ait eski fotoğrafları da kapsaması, çalışmaya ayrı bir önem kazandırıyor. Çardak ilçesinin hemen dışında, Denizli-Eğirdir tarihi kervan yolu üzerinde bulunan Çardak Hanı, Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşan önemli yapılardan biri olarak biliniyor. Hanın kitabesine göre yapı, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad döneminde, Honaz vilayeti hakimi ve sultanın mirahuru Esedüddin Ayaz bin Abdullah eş-Şehabi tarafından 1230 yılında yaptırıldı. Dikdörtgen planlı yapı, geniş kare avlusu ve kapalı bölümleriyle Selçuklu kervansaraylarının daha sade örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yapının girişindeki yedi satırlık kitabenin iki yanında Selçuklu dönemine ait aslan motifleri bulunuyor. Hanın içerisindeki bazı devşirme taşlarda ise boğa başı, balık ve insan başı gibi dikkat çekici kabartmalar yer alıyor. Tarihi kaynaklarda Çardak Hanı'nın geçmişte "Hanabat" veya "Hanabad" adıyla da anıldığı belirtiliyor. Dinar'a bağlı olduğu dönemde bu isimle bilinen hanın, Kurtuluş Savaşı sırasında ise zahire ambarı olarak kullanıldığı aktarılıyor.

"Bir fotoğraf, bir dönemin hikayesini taşıyabilir"

Çardak Kaymakamlığı'nın başlattığı proje ile özellikle eski fotoğrafların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanırken, vatandaşların evlerinde bulunan fotoğrafların da bu tarihi hafızanın önemli parçaları olduğu vurgulanıyor.

Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'in çağrısı doğrultusunda vatandaşların eski fotoğraflarını paylaşarak ilçenin ortak hafızasının oluşturulmasına katkı sunmaları bekleniyor. Kaymakamlık, Çardak'a veya Çardak Hanı'na ait eski fotoğrafları bulunan vatandaşların görselleri e-posta yoluyla göndermelerini istiyor. Toplanacak fotoğrafların değerlendirilmesiyle hazırlanacak "Tarihi Çardak Fotoğrafları Sergisi", geçmişteki Çardak'ı bugünün insanlarıyla buluştururken, oluşturulacak dijital arşivin de ilçenin tarihi ve kültürel belleğinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.