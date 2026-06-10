Çavdarhisar'da yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Çavdarhisar'da yılsonu sergisi açıldı

Çavdarhisar\'da yılsonu sergisi açıldı
10.06.2026 09:30  Güncelleme: 09:32
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, kaymakam, belediye başkanı ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşti. Kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Kaymakam Murat Ak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, İl Genel Meclis Üyesi Halil Günay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi kurslarında eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı el sanatları, sanatsal çalışmalar ve çeşitli üretim ürünleri sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılan stantları gezen Kaymakam Murat Ak, kursiyerlerle sohbet ederek eserler ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Sergide yer alan çalışmaların büyük emek ve özveriyle hazırlandığını belirten Kaymakam Ak, eserlerin hazırlanmasında katkı sağlayan tüm kursiyerleri tebrik ederek gösterdikleri gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yılsonu sergisi, Halk Eğitim Merkezi kurslarında yürütülen eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını ortaya koyarken, kursiyerlerin el becerilerini ve üretkenliklerini sergilemeleri açısından da önemli bir etkinlik oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çavdarhisar'da yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika

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