ÇDSO yeni "genç yeteneklerini" arıyor - Son Dakika
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ÇDSO yeni "genç yeteneklerini" arıyor

13.10.2022 11:54
ÇDSO yeni "genç yeteneklerini" arıyor

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Çoksesli Çocuk Korosu, 22-23 Ekim'de yapılacak seçmelerle bünyesine yeni "genç yetenekleri" katacak.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Çoksesli Çocuk Korosu, 22-23 Ekim'de yapılacak seçmelerle bünyesine yeni "genç yetenekleri" katacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda 22-23 Ekim'de 7-14 yaşındaki çocuklar için korist seçmeleri yapacak.

Seçmelere Kovid-19 sürecinde ara veren ÇDSO, çocuklara erken yaşta profesyonel anlamda müzik eğitimi vermek, kentte çoksesliliği tanıtmak ve sanat sevgisini aşılamayı amaçlıyor.??????

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Kaynak: AA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ÇDSO yeni 'genç yeteneklerini' arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇDSO yeni "genç yeteneklerini" arıyor - Son Dakika
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