ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda 22-23 Ekim'de 7-14 yaşındaki çocuklar için korist seçmeleri yapacak.

Kaynak: AA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › ÇDSO yeni 'genç yeteneklerini' arıyor - Son Dakika

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