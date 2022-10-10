Çekmeköy'de 'Teknolojik Tayfa' doyasıya eğlendirdi - Son Dakika
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Çekmeköy'de 'Teknolojik Tayfa' doyasıya eğlendirdi

10.10.2022 10:24

Çekmeköy'de 'Teknolojik Tayfa' doyasıya eğlendirdiİSTANBUL Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi faaliyetleri çerçevesinde, "Rafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa" ekibi Çekmeköy'de sevenleri ile buluştu.

Çekmeköy'de 'Teknolojik Tayfa' doyasıya eğlendirdi

İSTANBUL Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi faaliyetleri çerçevesinde, "Rafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa" ekibi Çekmeköy'de sevenleri ile buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde Taşdelen Cemal Güngör Amfi Tiyatroda düzenlenen "Rafadan Tayfa, Teknolojik Tayfa" etkinliğine on binlerce çocuk ve aileleri katıldı. Saat 14.00- 16.00 ve 18.00'de düzenlenen üç etkinlikte Rafadan Tayfa karakterleri, Sevim, Hale, Akın, Kamil, Mert, Hayri ve Hayrimatör'ün sahne aldı. Programda yerli ve milli teknoloji hamleleri çocuklara anlatıldı.

Programda selamlama konuşması gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda ekiplerinin çok emeği var. İstedik ki bugün 3 seansta çocuklarımız ve aileleri doyasıya eğlensin. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum," dedi.

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Kaynak: İHA

Taşdelen, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çekmeköy'de 'Teknolojik Tayfa' doyasıya eğlendirdi - Son Dakika

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