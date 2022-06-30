Çeliği sanatla buluşturanlar ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çeliği sanatla buluşturanlar ödüllendirildi

30.06.2022 13:04
Çeliği sanatla buluşturanlar ödüllendirildi

Erdemir'in katkılarıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan eserler belli oldu.

Erdemir'in katkılarıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan eserler belli oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen yarışmada ödüllendirilen ve değer gören 54 eser, 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenecek.

Yassı çelik üreticisi Erdemir, eserlerinde çeliği ana malzeme olarak kullanan heykel sanatçılarını desteklemeye devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle 'Dönüşüm' temasıyla gerçekleşen Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'na 11 farklı üniversiteden 197 öğrenci başvurdu. Jüri değerlendirmesi sonucu 23 eser ödüle layık görülürken, 31 eser de sergilenmeye değer bulundu. Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Ömer Kasımoğlu "Self Sabotage" adlı eseriyle birincilik ödülünü alırken, aynı üniversiteden Muzaffer Tuncer "The Conversion" eseriyle ikinci, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Aziz Sargın ise "İsimsiz" eseriyle üçüncü oldu.

Yarışmanın 1'incisine 20 bin TL, 2'ncisine 15 bin TL, 3'üncüsüne 10 bin TL verilirken, mansiyon ödülü sahiplerine 5 bin TL, "Jüri Özel Ödülü" ve "Erdemir Özel Ödülü" sahiplerine ise 4 bin TL takdim edildi.

SERGİ 7 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ ZİYARETE AÇIK

Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde Tek Kubbe Salonu'nda 7 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Sergi her yıl olduğu gibi OYAK Maden Metalürji şirketlerinin bulunduğu bölgelerde de sanatseverlerle buluşacak.

Yarışmada ödüllendirilen diğer kategoriler ise şöyle:

Mansiyon Ödülü: Uğur Ömer Pekince, Akın Ayaz, Koray Bıyıklı, Ufuk Aydın, Büşra Kara

Jüri Özel Ödülü: Hüseyin Ünlü, Markar Roben Divarcı, Altay Nehemya Çelik, Emrah Önal, Utku Yılmaz

Erdemir Özel Ödülü: Berkay Ali Yağbasan, Gülfidan Soyuğur, Sevdiye Cerrahoğlu, Saltık Doğa Özsar, Erim Caan, Doğukan Çırıkka, Sude Çağdaş, Ayet Yeşilova, Yağmur Korkut, Nadide Gürcüoğlu


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Tophane, Erdemir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çeliği sanatla buluşturanlar ödüllendirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
17:35 Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları 2 gün iş bıraktı
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 20:20:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çeliği sanatla buluşturanlar ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement