Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı

Cem Karaca\'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı

Cem Karaca'nın hayatına dair uzun yıllar saklı kalan bir detay ortaya çıktı. 2004 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan sanatçının, meğerse ölümünden üç yıl önce lösemiyle mücadele ettiği ve bu gerçeği yalnızca eşi İlkim Karaca'nın bildiği öğrenildi. Karaca'nın eşi için yazdığı mektupta: ''Çok yakında öleceğim, bunu biliyorum. Ve adına lösemi diyecekler…'' ifadelerini kullandı.

03.05.2025 08:48
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Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın vefatının üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen, sanatçının yaşamına dair bilinmeyen bir detay ilk kez ortaya çıktı. 8 Şubat 2004 sabahı kalp krizi sonucu hayata veda eden Karaca'nın, ölümünden önce yıllarca başka bir hastalıkla da mücadele ettiği anlaşıldı.

YAKINLARINDAN SAKLADILAR

Sabah'ın haberine göre, Karaca'nın, 2001 yılında lösemiye yakalandığı ancak bu ağır hastalığı sadece eşi İlkim Karaca ile paylaştığı öğrenildi. "Tamirci Çırağı", "Ceviz Ağacı" ve "Sevda Kuşun Kanadında" gibi unutulmaz şarkılara imza atan sanatçının, ölümünden üç yıl önce kaleme aldığı bir mektup bu gerçeği gün yüzüne çıkardı. Sanatçının ve eşinin kanseri yakınlarından sakladıkları anlaşıldı.

"ÇOK YAKINDA ÖLECEĞİM"

Eşine ithafen yazdığı mektupta Karaca, "Ben çok yakında öleceğim, bunu hissetmek değil, biliyorum. Ve adına lösemi diyecekler… Hoş kal, hoş yaşa ve beni, sana rağmen, unut! Ya da unutma… Ama sana son iki lafım şudur: 1. Hayat, her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok sevdim."

Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı

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Son Dakika Kültür Sanat Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 8647:
    Cem karaca dava arkadaşlarına ihanet etti 4 45 Yanıtla
  • Halis demir:
    en sonun da müslüman olarak öldü umarım herkeze nasip olur.Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. 24 4 Yanıtla
  • 033248:
    Bunun üzerine hayatı film olmazsa hikaye yarım kalır 8 2 Yanıtla
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