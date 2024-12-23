Cevat Turan'ın Yeni Romanı 'Mühür' Raflarda - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Cevat Turan'ın Yeni Romanı 'Mühür' Raflarda

Cevat Turan\'ın Yeni Romanı \'Mühür\' Raflarda

Yazar Cevat Turan, gerilim türündeki yeni romanı 'Mühür'ü okuyucularla buluşturdu. Roman, yetimhanede yetişen dört çocuğun hayatı ve toplumsal gerçeklikleri sorgulayan bir kurguyla dolu.

23.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YAZAR Cevat Turan'ın gerilim türündeki yeni romanı 'Mühür' raflardaki yerini aldı.

Romanın ortaya çıkış sürecine yönelik konuşan Turan, "Eserin ortaya çıkışı, esasında gündelik olarak her birimizin hayatında tanık olduğu ancak arkasında bu işlerin nasıl döndüğünü anlamaya çaba sarf etmediğimiz gerçekliğe dayanıyor. Halının altına itelediğimiz ne varsa saydam bir şekilde yansıtmaya çalıştım. Yetimhanede yetişen dört çocuğun gerçekçi hikayesi ile kurgunun içine giriyoruz. Her biri bir başka dünya yaratıyor kendisine. Birbirleriyle hem örtüşen hem çelişen ilişkiler yumağının içinden çıkmaya çalışıyoruz. Aslında romanla birlikte hayatlarımızı kimlerin ve hangi güçlerin mühürlediğini anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Romandaki Sinan ve Fırat'ın hikayesinin toplumda bir karşılığı olduğuna değinen Turan, "Bana göre sadece coğrafya değil insanın ailesi de kaderidir. Çünkü doğduğumuz ailenin geldiği geleneksel kültür ne ise biz de ona yakın gelişiyoruz. Ben yazgıya inanmıyorum. Yazgımızdan memnun değilsek değiştirebilme iradesi bizim elimizde saklı" dedi.

Yazar Cevat Turan, üzerinde çalıştığı bir roman dosyasının daha olduğunu belirterek öykü ve şiir dosyasının da tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cevat Turan'ın Yeni Romanı 'Mühür' Raflarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 29 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
22:31 Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı Muslera ile fotoğraf çektiren genci darp eden tribün lideri gözaltına alındı
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
21:37 Volkan Demirel’den olay tepki Şenol Güneş’in elini sıkmadı Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı
21:19 Narin’i kim neden öldürdü Sanık avukatları tv100’de Narin'i kim neden öldürdü? Sanık avukatları tv100'de!
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
20:23 Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı
19:52 MTV’de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 15:07:45. #1.12#
SON DAKİKA: Cevat Turan'ın Yeni Romanı 'Mühür' Raflarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.