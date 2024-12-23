Cevat Turan\'ın Yeni Romanı \'Mühür\' Raflarda

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YAZAR Cevat Turan'ın gerilim türündeki yeni romanı 'Mühür' raflardaki yerini aldı.

Romanın ortaya çıkış sürecine yönelik konuşan Turan, "Eserin ortaya çıkışı, esasında gündelik olarak her birimizin hayatında tanık olduğu ancak arkasında bu işlerin nasıl döndüğünü anlamaya çaba sarf etmediğimiz gerçekliğe dayanıyor. Halının altına itelediğimiz ne varsa saydam bir şekilde yansıtmaya çalıştım. Yetimhanede yetişen dört çocuğun gerçekçi hikayesi ile kurgunun içine giriyoruz. Her biri bir başka dünya yaratıyor kendisine. Birbirleriyle hem örtüşen hem çelişen ilişkiler yumağının içinden çıkmaya çalışıyoruz. Aslında romanla birlikte hayatlarımızı kimlerin ve hangi güçlerin mühürlediğini anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Romandaki Sinan ve Fırat'ın hikayesinin toplumda bir karşılığı olduğuna değinen Turan, "Bana göre sadece coğrafya değil insanın ailesi de kaderidir. Çünkü doğduğumuz ailenin geldiği geleneksel kültür ne ise biz de ona yakın gelişiyoruz. Ben yazgıya inanmıyorum. Yazgımızdan memnun değilsek değiştirebilme iradesi bizim elimizde saklı" dedi.

Yazar Cevat Turan, üzerinde çalıştığı bir roman dosyasının daha olduğunu belirterek öykü ve şiir dosyasının da tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.