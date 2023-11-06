Çevreci grup, ünlü tabloya saldırdı

İngiltere'de çevreci grup Just Stop Oil üyeleri, Diego Velazquez'in ünlü eserlerinden "Aynadaki Venüs" tablosuna çekiçli saldırı düzenledi. Polis, 2 saldırganı gözaltına alındı.

ÜNLÜ TABLOYA ÇEKİÇLİ SALDIRI

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de çevreci grup Just Stop Oil üyeleri bir kez daha eylem düzenledi. İklim aktivistleri, Ulusal Galeri'de sergilenen İspanyol Altın Çağı'nın önde gelen ressamlarından Diego Velazquez'in 17'inci yüzyılda yaptığı ünlü eserlerinden "Aynadaki Venüs" tablosuna çekiçli saldırı düzenledi. Polis saldırıyı düzenleyen 2 iklim aktivistini gözaltına alırken, saldırıda tabloyu koruyan camın tahrip edildiğini belirtti.

Just Stop Oil üyeleri, daha önce de birçok ülkede müzelerde sergilenen sanat eserlerini hedef almıştı.