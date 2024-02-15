Sahnede duygulanan Ceyhun Fersoy'a Merzifonlu seyircilerden alkışlı destek
AMASYA - Oyuncu Ceyhun Fersoy, aynı minibüsteyken 3 arkadaşını kaybettiği feci kazanın yaşandığı Amasya'nın Merzifon ilçesinde 15 ay sonra sahne aldı. Oyunun sonunda kazanın ardından kendilerine yardım edenlere teşekkür eden Fersoy, duygulanarak konuşmasına devam edemedi. Oyuncuyu arkadaşları teselli etti. Seyirciler ise alkışladı.
21 Kasım 2022 günü turne dönüşü tırla çarpışan minibüsteki Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Ceyhun Fersoy'un da aralarında olduğu 8 kişi yaralanmıştı. Zorlu günlerin peşinden yeniden sahnelere dönen 41 yaşındaki oyuncu, talihsiz kazananın yaşandığı Merzifon'da Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği 7. Tiyatro Festivalinde "Pembe Pırlantalar" adlı tiyatro oyununda seyirci karşısına çıktı.
"Merzifon'daki oyunu duyunca koşarak geldik"
Tedavi gördüğü Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları ile yanlarında olan Merzifon Belediyesi, Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi yöneticilerine teşekkür eden Ceyhun Fersoy, "Çok büyük bir kaza geçirdik. Allah düşmanımızın bile başına vermesin. Şimdi bizde Merzifon'daki oyunu duyunca koşarak geldik" diye konuştu.
Konuşmasını sürdüremeyen Fersoy'u teselli eden Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül de, "Alkışların, sanatın devam etmesi hayatını kaybeden arkadaşlarımızı en güzel şekilde yaşatacaktır" şeklinde konuştu.
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