Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı

İlk kez kutlanan "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü", Antalya'da konser, animasyon ve akrobasi gösterileriyle renkli anlara sahne oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, ceza infaz kurumu personeline teşekkür ederek, "İnfaz ve koruma personelimiz, gecesini gündüzüne katarak, ailesinden ve çocuklarından fedakarlık ederek; görev disiplini ve meslek aşkından hiçbir zaman vazgeçmeden Türkiye'nin huzuru, sükünu ve bizlerin evlerimizde rahat vakit geçirebilmesi için önemli bir görev üstlenmektedir" dedi.

Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü koordinasyonunda, Dokumapark'ta "Birlikte Güçlüyüz, Hep Birlikte Daha İyiyiz" sloganıyla 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliği düzenlendi. Türkiye genelinde ilk kez kutlanan gün dolayısıyla gerçekleştirilen programda, ceza infaz kurumu personeli ve aileleri bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, açılış konuşmasında ceza infaz kurumu personelinin görev bilinci ve fedakarlığına dikkat çekerek, bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti.

"Görev disiplini ve meslek aşkından vazgeçmiyorlar"

Ceza infaz personelinin önemli bir görev üstlendiğini belirten Başsavcı Kocaman, "İnfaz ve koruma personelimiz, gecesini gündüzüne katarak, ailesinden ve çocuklarından fedakarlık ederek; görev disiplini ve meslek aşkından hiçbir zaman vazgeçmeden Türkiye'nin huzuru, sükünu ve bizlerin evlerimizde rahat vakit geçirebilmesi için önemli bir görev üstlenmektedir. Yapmış oldukları çalışmalardan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden kıymetli çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Emekli olan personelimize de sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir emeklilik hayatı diliyorum" dedi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Ceza infaz kurumlarının yanı sıra denetimli serbestlik personelinin de önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Kocaman, yargı camiasının büyük bir aile olduğunu söyledi. Kocaman, "Biz bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Yargı camiası, yüz bini aşkın personeliyle baştan aşağı sımsıkı bağlı, geniş ve renkli bir aile. Her ne kadar bu durum dışarıdan her zaman fark edilmese de bu tür etkinliklerle bir arada olmanın kıymetini yaşıyoruz. Hepimiz bir aileyiz. Sevgili ailem, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nüz kutlu olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinlik, konser, animasyon ve akrobasi gösterileriyle devam etti. Personel ve aileleri, sahne performanslarını ilgiyle takip ederken, Moğol dans grubunun gösterisi de etkinliğe katılanlardan beğeni topladı. Program, ceza infaz kurumu personeli ve ailelerinin birlikte vakit geçirdiği etkinliklerle sona erdi. - ANTALYA