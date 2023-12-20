ABD merkezli Türk Amerikan Dernekleri Birliği (ATAA) ile Chicago'daki Türk Kültür Derneği Turkish American Cultural Alliance (TACA) iş birliğinde Chicago'da Cumhuriyetin 100. yılına özel klasik müzik konseri düzenlendi.

Türk piyanist Evren Özel ve Maestro Russell Vinick yönetimindeki Chicago Metropolitan Senfoni Orkestrası, konserde ünlü besteci Mozart'ın yanı sıra Türk besteciler Nevit Kodalli, Ulvi Cemal Erkin ve İlker Kömürcü'nün eserlerini seslendirdi. Konsere Chicago Başkonsolosu Engin Türesin, TACA'nın eski başkanı Orhangazi Ilgaz Ülger, ATAA Başkanı Dr. Nilüfer Esen Bilgin ile çok sayıda Amerikalı ve Türk izleyici katıldı. Konserin açılış konuşmalarını TACA'nın eski başkanı Orhangazi Ilgaz Ülger ile ATAA Başkanı Dr. Nilüfer Esen Bilgin yaptı. Açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata, sanatçıya verdiği önemden, klasik müziğin geliştirilmesine yaptığı katkılardan söz edildi.

Konser 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği yarışmada birinci seçilen sözleri ve bestesi İlker Kömürcü'ye ait olan 100. Yıl Marşı'nın çalınmasını takiben coşkulu alkışlarla son buldu. Böylece 100. Yıl Marşı Amerika prömiyerini yapmış oldu. Konsere katılanlar fuayede sergilenen ressam Victoria Derin Işıkman'ın eserlerini de keyifle izleme fırsatı buldular.