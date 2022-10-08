Çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada oda mezar bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada oda mezar bulundu

08.10.2022 20:54

Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada, 2400 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezara rastlandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada, 2400 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezara rastlandı.

Meşelik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Baki Karabacak (55), tarlasını sürerken traktörünün pulluğuna bir taş takıldı. Taşı kontrol eden Karabacak, bunun bir mezara ait olduğunu düşünerek durumu Milas Müzesi yetkililerine bildirdi.

Tarlaya gelen müze görevlileri, burada kurtarma kazısı başlattı.

Kazı sonucunda, Helenistik döneme ait olduğu ve 2400 yıl öncesine tarihlendiği düşünülen oda mezar bulundu.

Tarladaki kurtarma kazılarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

YORUMLAR
500
Tarlada heyecanlandıran keşif Tarlada heyecanlandıran keşif Muğla haberleri... Muğla'da çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada oda mezar bulundu Muğla haberleri... Muğla'da çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada oda mezar bulundu
Kaynak: AA

Ahmet Baki, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada oda mezar bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 04:13:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada oda mezar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement