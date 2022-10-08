Meşelik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Baki Karabacak (55), tarlasını sürerken traktörünün pulluğuna bir taş takıldı. Taşı kontrol eden Karabacak, bunun bir mezara ait olduğunu düşünerek durumu Milas Müzesi yetkililerine bildirdi.

Kaynak: AA

Ahmet Baki, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada oda mezar bulundu - Son Dakika

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