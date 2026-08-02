Çivitçioğlu Medresesi: Tarihin İzi - Son Dakika
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Çivitçioğlu Medresesi: Tarihin İzi

Çivitçioğlu Medresesi: Tarihin İzi
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Çankırı'daki 272 yıllık Çivitçioğlu Medresesi, eğitim mirası ile ziyaretçileri kendine çekiyor.

Çankırı'da 272 yıl önce Çivitçioğlu Mehmet Efendi tarafından ihya edilen edilen Çivitçioğlu Medresesi, yüzyıllara rağmen ayakta kalarak kentteki en önemli manevi değerlerinden birisi olmayı sürdürüyor.

Çankırı'da bulunan Çivitçioğlu Medresesi, geçmişten günümüze uzanan eğitim mirasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 1754 yılında Çivitçioğlu Mehmet Efendi tarafından ihya edilen ve iki katlı olarak inşa edilen medresede, alt katta talebelere, üst katta ise müderrislere ayrılan bölümler bulunuyor. Medresenin bahçesinde, geçmişte medresede eğitim veren müderrislere ait mezarlar yer alıyor. Alanda 13 mezarın bulunduğu bilinirken, Başmüderris Edhem Efendi'nin mezar taşı da ziyaret edilebiliyor. Ziyarete açık talebe odalarından birinde, hafta içi salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenen sanat kurslarında eğitim veren hocaların eserleri sergileniyor. Ayrıca geçmiş dönem mimarisini ve özgün tasarımını koruyan baş müderris odası da ziyaretçilerin gezebildiği bölümler arasında yer alıyor.

"Geçmişteki talebelerin, geçmişteki eğitim alan insanların burada nasıl eğitim gördüklerini görüyorlar"

Medreseye, farklı illerden çok sayıda ziyaretçinin geldiğini söyleyen medrese görevlisi Mehmet Eren, "Medresimiz 1754 yılında Çivitçioğlu Mehmet Efendi tarafından ihya edilmiştir. Daha öncesi var, ancak daha öncesinde ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Bu alan da bizim iki katlı medresemiz. Alt tarafında talebeler için, üst tarafında müderrisler için alanlarımız var. Bu gördüğümüz yeşil alandaysa daha önceden burada eğitim veren müderrislerimizin mezarları var. 13 tane bilinen mezar var. Bu tarafta Başmüderris Edhem Efendi'nin mezar taşı var, orayı görebilirsiniz. Onun dışında alt tarafta talebe odalarının örneklerinden bir odamız ziyarete açık. Orada şu anda hafta içi salı, çarşamba, perşembe günleri kurslarımız var. Kurslarımızın olduğu gün eğitim veren hocalarımızın eserleri orada sergileniyor. Onun dışında bir odamız daha var yukarıda. Geçmiş dönem mimarisinden ve odasından, tasarımından kalmış bir oda. Orası da baş müderrisin odası. Orayı da ayrıca ziyaret edebiliriz. Buraya özellikle hafta sonları turistlerimiz çok geliyor, gezenler oluyor. Ankara'dan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan çok turistlerimiz geliyor. Geçmişteki talebelerin, geçmişteki eğitim alan insanların burada nasıl eğitim gördüklerini görüyorlar. Burası Çankırı'mızın manevi bir değeri. Vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanından gelip yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çankırı, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çivitçioğlu Medresesi: Tarihin İzi - Son Dakika

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