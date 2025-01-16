Cizre'de Tarihi Abdaliye Medresesi'nin Duvarı Yıkıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cizre'de Tarihi Abdaliye Medresesi'nin Duvarı Yıkıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde restore edilen tarihi Abdaliye Medresesi'nin giriş kapısı duvarı, uzun süredir devam eden çatlaklar nedeniyle yıkıldı. Vatandaşlar, ilgili kurumların konuya ilgisiz kalmasından şikayetçi.

16.01.2025 22:03
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Cizre'de tarihi Abdaliye Medresesi'nin duvarı yıkıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde restore tarihi Abdaliye Medresesi'nin giriş kapısı duvarı yıkıldı.

2017 yılında dönemin belediye yönetimi tarafından restorasyonu yapılan ve Cizre'nin simgelerinden olan Mem-u Zin Türbesi ile Mir Abdaliye Medresesi, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilirken, medresenin Sur Mahallesi tarafına bakan kapı duvarında yaklaşık bir yıldan bu yana oluşan yarık ve çatlaklar restore edilmeyince yıkıldı. Gündüz saatlerinde yaşanan olayda kimsenin oradan geçmemesi ve bulunmaması ise büyük bir facianın önüne geçti.

Tarihi Abdaliye Medresesi duvarının yıkılmasına tepki veren vatandaşlar, yaklaşık bir yıldan bu yana bu halde bulunan duvarın restorasyon ve bakım onarımının yapılması için ilgili kurumlara bilgi verildiğini, ancak yetkili kurumların konuya duyarsız kalmalarından dolayı duvarın yıkıldığını öne sürdü.

Duvarın geriye kalan kısmında da derin yarıkların olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, medrese girişi duvarlarının tamamen yıkılmaması için ilgili kurumlar tarafından koruma altına alınması ve restore edilerek eski haline getirilmesini istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Cizre'de Tarihi Abdaliye Medresesi'nin Duvarı Yıkıldı - Son Dakika

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