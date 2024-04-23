Çocuklar 23 Nisan'ı horonla kutladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çocuklar 23 Nisan'ı horonla kutladı

Trabzon'da Of 28 Şubat İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı horon oynayarak kutladı. Of ilçesinde yapılan etkinliklerde horon oynayan çocuklar renkli bir gösteri sergiledi. Etkinliklere katılan diğer öğrenciler de güzel görüntüler oluşturdu. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını belirtti. Halk Eğitimi Folklor Eğitmeni Nurcan Dereli ise öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

23.04.2024 20:31
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Çocuklar 23 Nisan'ı horonla kutladı

TRABZON - Trabzon'da Of 28 Şubat İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı horon oynayarak kutladı.

Trabzon'un Of ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri İlçe stadyumunda yapıldı. Renkli gösterilere sahne olana kutlamalarda horon oynayan çocuklar 23 Nisan'a farklı bir hava kattı. Of Halk Eğitimi Folklor Eğitmeni Nurcan Dereli ve babası ses sanatçısı Dursun Dereli'nin horon kursunda eğittiği ilkokul öğrencileri yeteneklerini sergiledi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği 23 Nisan kutlamalarında diğer öğrencilerde birbirinden güzel görüntüler oluşturdu.

Etkinliklerde çok eğlendiklerini belirten çocuklar, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Öğrencilerimle gurur duyuyorum"

Sene başından bu yana büyük bir emekle 23 Nisan'a hazırlandıklarını belirten Of Halk Eğitimi Folklor Eğitmeni Nurcan Dereli, "Bu yıl bir grup öğrencimizle Trabzon yöresi ve ayrı bir grupla da Artvin yöresi oyunlarını çalıştık. Bu gün ise gösterilerini yaptılar. Hepsiyle gurur duyuyorum. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu mutlu günde 28 Şubat İkokulu öğrencileriyle Of Halk Eğitim Merkezi olarak kutladık. Ben ses sanatçısı Dursun Dereli'nin kızıyım. 'Oy Nurcan'ım' şarkısının bestelendiği kişi benim. Çocukları çalıştırdığım için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: İHA

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