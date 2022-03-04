Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köyden şehre giderek 21 dizide oynadı - Son Dakika
Üye Girişi

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köyden şehre giderek 21 dizide oynadı

04.03.2022 17:55

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köyden şehre giderek 21 dizide oynadı Siirtli Nurettin Yeşilfidan (54), çocukluğunu filmlerde oynama hayali kurarak geçirdi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köyden şehre giderek 21 dizide oynadı

SİİRT - Siirtli Nurettin Yeşilfidan (54), çocukluğunu filmlerde oynama hayali kurarak geçirdi. Yeşilfidan, hayalini gerçekleştirdikten sonra, köyüne dönerek gençlere sanatla uğraşmaları tavsiyesinde bulundu.

Yaklaşık 16 yıl önce İstanbul'a gidip bir ajansla anlaşan Yeşilfidan, 21 projede yer alarak televizyona çıktı. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Yeşilfidan, memleketine dönüp çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya başladı. Yeşilfidan, gençlere sanatı sevmelerini tavsiye etti.

Gençlerin sanatla uğraşmalarını istedi

Sanata değer verilmesini isteyen Yeşilfidan, "Çocukluğumdan beri dizi filmlerinde çok oynamak istedim ve hayal ettim. Seneler sonra İstanbul'a çalışmaya gittim. Yıllarca İstanbul'da çalıştıktan sonra 38 yaşıma geldiğim zaman 21 dizide oynayarak çocukluğumda kurduğum hayali gerçekleştirdim. Aradan yıllar sonra köye geri döndüm ve şu anda çiftçilik yapıyorum. Gençlerimiz sanata değer versinler, sanatla uğraşsınlar, meslek edinsinler gerçekten sanat güzeldir, gençlere tavsiye ediyorum" dedi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köyden şehre giderek 21 dizide oynadı
Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köyden şehre giderek 21 dizide oynadı
Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köyden şehre giderek 21 dizide oynadı

YORUMLAR
500
'9. Ulusal Resim Yarışması'na başvurular başladı '9. Ulusal Resim Yarışması'na başvurular başladı Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam

İstanbul, Çocukluk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köyden şehre giderek 21 dizide oynadı - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 18:03:36. #1.13#
SON DAKİKA: Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için köyden şehre giderek 21 dizide oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement