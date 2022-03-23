Coğrafya profesörünün çektiği belgesel uluslararası festivallerde karşılık buldu - Son Dakika

Harran Üniversitesi (HRÜ) Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Benek, aydaki bir kratere adı verilen ünlü astronomi ve matematik bilgini Battani'nin hayatını konu alan "Harran Ekolü El-Battani Belgeseli" ile 2 ayda 11 festivalin 7'sinde önemli başarı elde etti.

Akademik hayatının yanı sıra senarist ve yönetmen olarak kısa film ve belgesel çeken Prof. Dr. Benek, AA muhabirine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Sanayi Odası, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve HRÜ desteğiyle Harran doğumlu El-Battani'nin daha fazla tanınması için belgesel çektiklerini söyledi.

Benek, Türkiye'nin farklı illerinden El-Battani üzerine akademik çalışma yapan 9 akademisyenin görüş ve önerilerinden faydalanılan belgeselin çekimlerini 2 yılda Harran kırsalında tamamladıklarını kaydetti.

Dünyada bilime en fazla hizmet eden toprakların başında Mezopotamya'nın geldiğini vurgulayan Benek, bu anlamda tarihi Harran ilçesinin de yaklaşık 500 yıl bilimsel çalışmalara ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

" Paris'te Şubat ayının en iyisi seçildi"

Battani'nin doğduğu ve gözlem yaptığı Harran'ın bilim tarihinde çok önemli bir ekolü ifade ettiğini anlatan Benek, şöyle devam etti:

"Belgeselimizi 20 Ocak'ta tamamladık, toplam 66 dakika. Dünya turuna çıkmak üzere festivallere gönderildi. Bugün itibariyle gönderdiğimiz 11 festivalin 7'sinde karşılık görmüş durumda. Paris Uluslararası Film Festivali'nde şubat ayının en iyi uzun metraj belgeseli seçildi. İsveç Lulea Film Festivali'nde finalist oldu. Sweden Film Festivali'nde (İsveç) yine finalist oldu. Stockholm Film Festivali (İsveç) finalisti oldu. Boden Film Festivali'nde (İsveç) yarı finalist oldu. Avrupa Film Festivali'nde (Romanya) seçki filmi seçildi. Near Nazareth Festivali'nde de (İsrail) finalist oldu. Belgeselimizin dünya turu devam edecek."

Benek, belgeselin yurt içinde ve dışında daha fazla karşılık görmesini beklediklerini kaydederek, "Mezopotamya bölgesinde bulunan önemli bir kültürel miras olan Harran okulu ve Harran ekolünü daha görünür kılmak istiyoruz. Aldığımız sonuçlar ve karşılıklara bakılınca hedefimize ulaşacağımızı öngörüyorum. Bu coğrafyanın önemli bir kültürel miras olan Harran ekolünü belgeselle sadece Türkiye'ye değil dünyaya daha anlaşılır bir şekilde tanıtmış olacağız." diye konuştu.

Prof. Dr. Benek, şimdiye kadar 11 film çektiğini dile getirdi.

Son yıllarda özellikle kültürel miras odaklı filmler üzerine yoğunlaştığını belirten Benek, "Son belgeselimiz, kültürel mirası görünür kılmak anlamında en etkileyici film oldu. Yine kültürel miras bağlamında eser çekimlerimizi devam ettireceğiz. Emek ve katkı sunan başta paydaş kurumlarımız ve akademisyenlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.