ÇOMÜ'de Kurumsal Söyleşiler Etkinliği Yönetmen Evrim İnci ile Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

ÇOMÜ'de Kurumsal Söyleşiler Etkinliği Yönetmen Evrim İnci ile Gerçekleştirildi

ÇOMÜ\'de Kurumsal Söyleşiler Etkinliği Yönetmen Evrim İnci ile Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen 'Kurumsal Söyleşiler' etkinliği kapsamında yönetmen Evrim İnci öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşiye, ÇOMÜ Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis ve Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Onur Tatar'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Evrim İnci, belgesel film çekimine ilişkin bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak, festivallere ve yarışmalara göndermelerini tavsiye etti. ÇOMÜ Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis ise öğrencilere bu tür etkinliklerin önemini vurgulayarak, ilerleyen süreçte de benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

24.05.2024 11:21
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen "Kurumsal Söyleşiler" etkinliği kapsamında yönetmen Evrim İnci öğrencilerle bir araya geydi.

Safiye Hüseyin Elbi Konferans Salonu'ndaki söyleşiye, ÇOMÜ Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis ve Direktör Yardımcısı Doç. Dr. Onur Tatar'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Belgesel film çekimine ilişkin bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan İnci, "Çektiğiniz belgesel filmleri muhakkak festivallere ve yarışmalara gönderin. Bu deneyim size başarının kapılarını açacaktır." tavsiyesinde bulundu.

Doç. Dr. Ali Emre Bilis de bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumsal İletişim Direktörlüğü olarak öğrencilere bu tür etkinlikleri sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Onları mesleğe hazırlarken aynı zamanda alanlarına yönelik de bilgi alışverişi imkanı sunuyoruz. Bu gibi etkileşimler akıllarında soru işareti bulunan öğrencilerimiz açısından çok önemli. Onların sorularının cevap bulması açısından etkinliklerimizi ilerleyen süreçte de alanında uzman isimler ile devam edecek."

Söyleşinin sonunda hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat ÇOMÜ'de Kurumsal Söyleşiler Etkinliği Yönetmen Evrim İnci ile Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇOMÜ'de Kurumsal Söyleşiler Etkinliği Yönetmen Evrim İnci ile Gerçekleştirildi - Son Dakika
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