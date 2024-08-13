Çorum Belediyesi, Kalehisar'ın Selçuklu tarihini destekliyor

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Kalehisarda gün yüzüne çıkarılan Selçuklu tarihine Çorum Belediyesi'nden destek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın:

"Anadolu Selçuklu şehrini ayağa kaldırmanın heyecanı içerisindeyiz"

ÇORUM - Anadolu'da bilinen tek Selçuklu kenti olan Kalehisar'da tarihin yeniden ayağa kaldırılması, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Çorum Belediyesi destek olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı onayıyla Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde bulunan Kalehisar ören yerinde arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Çorum Belediyesi kazılara bu yıl da sponsor oldu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Selçuklu döneminde kervan yolları geçiş güzergahında bulunan ve dönemin önemli yerleşim merkezi konumundaki Kalehisar kazı alanında incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, ören yerinde bulunan tarihi Behramşah Medresesi'nde incelemelerde bulundu.

"Çorum'un Anadolu'da Selçukluların merkezi olmasında bu şehir bunu ön plana çıkarıyor"

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, daha önceki ziyaretlerinde kazı başkanı Doç. Mustafa Kemal Şahin'in bölgede tek Anadolu Selçuklu kentinin Çorum'da ve Kalehisar'da olduğunu söylediğinde heyecanlandıklarını belirterek, "Kervansarayı, hamamı, kalesiyle bir şehirde olması gereken tüm binaların bir arada olduğu Karadeniz ve İç Anadolu'da başka bir şehir yok. Çorum'un Anadolu'da Selçukluların merkezi olmasında bu şehir bunu ön plana çıkarıyor. Kalehisar, 800 yıllık geçmişe sahip önemli bir yerleşke" dedi.

"Çorum Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceğiz"

Çorum Belediyesi olarak bölgede kazıların başlatılması için geçen yıl da sponsor olduklarını hatırlatan Başkan Aşgın, "Bu yıl desteğimizi biraz daha artırarak yeniledik. Kültür varlıklarımızın korunması için sadece biz değil Kültür ve Turizm Bakanlığımız asıl sahibi, koruyucusu. Adnan Menderes Üniversitesi'nin burada katkı ve destekleri var. Kalehisar, Mahmudiye köyünün katkısı var. El birliği ve gönül birliği ile bir Anadolu Selçuklu şehrini ayağa kaldırmanın heyecanı içerisindeyiz. 460 dönümlük alanda bu yapılar ortaya çıktığını düşündüğümüzde heyecanlandık. Tarihimizi, medeniyetimizi, şanlı geçmişimizi düşündüğümüzde göğsümüzün kabarmaması mümkün değil. Bu hayal hepimizin hayali. Gerekli birimlerle buraya olan desteği, ilgiyi artırarak kısa süre içerisinde buranın tekrar ayağa kaldırılması, hanıyla hamamı ile kervansarayı ve kalesi ile örnek bir Selçuklu şehri olarak başla turistler olmak üzere tüm kültür hayatına sunulması heyecan verici. Çorum Belediyesi olarak destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin de, Kalehisar'ın Anadolu'da tek bilinen ama aynı zamanda bilinmeyen bir Selçuklu kenti olduğunu ifade ederek, "Çorum'da olması büyük bir avantaj. Büyük kültürel bir birikim olacak. Bu çalışmaların ülkemize büyük bir katkısı olacak. Çorum'da zengin bir potansiyel var. Bunun değerlendirilmesi lazım. Kültürel varlıklar hepimizin. Hepimizin sahiplenmesi lazım. Çorum Belediyesi'ne tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkılması noktasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.