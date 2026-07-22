8. Uluslararası Sanat Çalıştayı Çorum\'da başladı: 34 sanatçı Çorum\'u tuvalleriyle anlatacak

Çorum'da düzenlenen 8. Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı. Çalıştaya katılan 34 sanatçı, Çorum'un doğal güzelliklerini ve tarihini tuvallere aktaracak.

Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında, yurtdışı ve yurtiçinden sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen 8. Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı. Büyük Otel Salonu'nda gerçekleşen çalıştaya İran, Bulgaristan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Özbekistan ve Türkiye'den toplam 34 sanatçı katıldı. Bir hafta boyunca Çorum'un tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde inceleyecek olan sanatçılar, daha sonra gözlemlerini tuvallerine aktararak şehrin kültürel ve sanatsal belleğine kalıcı eserler kazandıracak.

Çalıştay sonunda ortaya çıkacak eserler, Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi envanterine kazandırılarak kayıt altına alınacak ve sürekli sergilenerek Çorum'un kültürel mirasına kalıcı bir değer olarak gelecek nesillere aktarılacak.

Çalıştayın dikkat çeken yeniliklerinden biri de Çorumlu sanatçıların ikinci kez uluslararası davetli sanatçılarla birlikte etkinliğe katılması oldu. Bu sayede yerel sanatçıların uluslararası deneyim kazanması, kültürler arası etkileşimin güçlenmesi ve yeni sanatsal iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Çalıştay süresince sanatçılar çalışmalarını vatandaşların ziyaretine açık olarak sürdürüyor. Sanata gönül veren çok sayıda ziyaretçi, sanatçıların üretim süreçlerini yakından izleme fırsatı bulurken, farklı ülkelerden gelen konuk sanatçılarla birebir sohbet ederek kültürel paylaşımın bir parçası oluyor.

24 Temmuz Cuma günü çalıştaya katılan sanatçılarla Velipaşa Hanı'nda sanat söyleşisi yapılacak ve aynı gün saat 15.00'te Han Önü Meydanında sergi açılışı gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Çoruma gelen sanatçılar, Çorum'un zengin tarihi mirası, doğal güzellikleri, misafirperverliği ve kültürel atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, şehrin kendilerine ilham verdiğini ve burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. - ÇORUM