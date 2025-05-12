Çorum'da Çocuklara İlk Tiyatro ve Kuaför Deneyimi

Çorum Halk Eğitimi Merkezi'nden (HEM) gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler, ziyaret ettikleri köy okullarında çocukların tiyatro, kuaför, saç bakımı gibi deneyimleri ilk kez yaşamalarına vesile oluyor.

HEM bünyesindeki usta öğretici ve kursiyerlerden 2 yıl önce kurulan Tiyatro Kulübü, zamanla sosyal sorumluluk faaliyetleri düzenleyen gönüllülük hareketine dönüştü.

Kurs ve günlük hayatın koşuşturmacasından arta kalan zamanlarda kentteki cezaevi, huzurevi, sevgi evi ve köy okullarını ziyaret eden gönüllü kursiyerler ve usta öğreticiler, ziyaret ettikleri yerlerin sakinlerine saç bakımından tiyatro gösterisine, hijyen eğitiminden geleneksel oyunlara kadar çeşitli aktiviteler yaparak, güzel bir gün geçirmelerini sağlıyor.

Özellikle şehrin imkanlarından yararlanmakta güçlük çeken köy okullarına yönelen halk eğitim gönüllüleri, bugüne kadar ulaştıkları 10 bine yakın çocuğun ilk tıraş, ilk tiyatro, ilk toplu eğlence gibi tecrübelerine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çocukları bir nevi hayata hazırlıyoruz"

Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık Efe, AA muhabirine, Çorum HEM'in yılda 3 bin civarında düzenlediği kursla yaklaşık 50 bin insana ulaşan büyük bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

İnsanların hayatları boyunca her anlarına dokunmak istediklerini belirten Efe, bu amaçla ilk kez hayata geçirdikleri projelerin olduğunu bildirdi.

"Bize ulaşamayana biz ulaşıyoruz" diyerek köy okullarını ziyaret ettiklerini anlatan Efe, "Gittiğimiz okullarda ilk kez saç kestiren çocukların mutluluğunu görüyoruz. Tiyatro ekibimizle birlikte çocuklara ilk kez tiyatro gösterisi izletiyoruz. Hijyen eğitimi veriyoruz. Döküm kalıplarla yaptığımız oyuncakları onlara boyatıyoruz ve hediye ediyoruz. Bu bizim 2 senedir yaptığımız bir proje. Ekibimizle birlikte gidip köyde çocukların mutluluğuna ortak oluyoruz." dedi.

Ekibin gönüllülerden oluştuğunu dile getiren Efe, "Belli zaman dilimlerinde cezaevlerine, huzurevlerine, sevgi evlerine gidiyoruz ve buralardaki yaşlılara, kimsesiz çocuklara hizmet veriyoruz. Biz, bize ulaşamayana ulaşıyoruz. Halk eğitimi merkezini çocuklara tanıtmış oluyoruz. Oralarda nasıl faydalanabileceklerini anlatıyoruz. Buradan meslek edinip iş sahibi olan kursiyerlerimiz var, onların örneklerini anlatıyoruz. Çocukları bir nevi hayata hazırlıyoruz." diye konuştu.

"Bu sevinci yaşatmak ve yaşamak çok güzel"

Kuaförlük kursu öğretmeni Firdevs Yaman da çocukları sevindirmek için köyleri ziyaret ettiklerini anlattı.

Çocuklardan çok güzel tepkiler aldıklarını aktaran Yaman, şöyle devam etti:

"Çocukların isteklerine göre saçlarını kesiyoruz, fön çekiyoruz, maşa yapıyoruz, oje sürüyoruz. Çocukların güzel bir gün geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizi görünce çok heyecanlanıyorlar. Bir kız çocuğumuz geliyor, saçının kesilmesini istemiyor, gelin saçı yapılmasını istiyor. Başka bir erkek çocuğumuza 'saçına jöle sürüp süsleyebiliriz' dedim, 'jöle ne' diye sordu. Saçını yaptığımızda çok mutlu oldular. Bunları görmek çok güzel bir duygu. Bu sevinci yaşatmak ve yaşamak çok güzel."

Halk Eğitimi Merkezi'nde drama dersi veren Sema Gafar ise çocuklarla güçlü bağlar kurduklarını vurgulayarak, "Burada şehrin imkanlarından faydalanamayan çocukları eğlendirmeye geldik. Zaman zaman köy okullarına gidiyoruz. Köy okullarını boyama, eğlence, etkinlikler, yarışmalar düzenliyoruz. Çocuklar bizi çok seviyor. Çocuklarla bağ kuruyoruz. Amacımız çocukların kalbine dokunmak. Çocukların kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkler Köyü İlkokulu öğrencileri Ömer Gökçe ve Berat Avcı ise daha önce hiç tiyatroya gitmediklerini belirterek, okulda farklı bir gün geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.