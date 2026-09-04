Covent Garden Sinfonietta, Türkiye\'deki ilk konserini Bodrum Kalesi\'nde verdi ve beğeni topladı

Londra'nın ünlü orkestrası Covent Garden Sinfonietta, Türkiye'deki ilk konserini Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdi.

Londra'daki dünyaca ünlü Royal Opera House'un seçkin müzisyenlerinden oluşan orkestra, Türkiye'deki ilk konserleri için turizm kenti Bodrum'u tercih etti.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki konserde orkestrayı şef Philippe Chizhevsky yönetti.

Programın solistleri ise uluslararası yarışmalarda elde ettikleri derecelerle adlarından söz ettiren kardeş sanatçılar piyanist Adam Gutseriev ile çellist Dali Gutserieva oldu.

Gutseriev, Richard Strauss'un piyano ve orkestra için kaleme aldığı dinamik eseri "Burleske" ile seyircilerin karşısına çıktı.

Dünyaca ünlü salonlarda verdikleri konserler ve klasik müzik alanındaki uluslararası ödüllerle tanınan orkestranın tarihi atmosferdeki performansı beğeni kazandı.

Orkestra aynı sahnede yarın da konser verecek.