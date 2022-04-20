CSO Ada Ankara'da 23 Nisan şenlik havasında kutlanacak - Son Dakika

CSO Ada Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlik havasında kutlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Şef Tolga Taviş yönetiminde 22 Nisan Cuma günü çocuklara özel vereceği konserde, "Fonikler Köyü" ile 23 Nisan çocuk marşlarını seslendirecek.

Taviş'in bestelediği interaktif eser Fonikler Köyü, çocukların orkestraya katkı sağlamasına imkan verecek.

Devlet Çoksesli Korosu ve Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ise 23 Nisan Cumartesi "Birlikte Söyle: Geleceğe Çok Ses" etkinliği düzenleyecek.

Etkinlikte şenlik havası CSO Ada Ankara'nın bahçesine taşacak. Masal kahramanları, pamuk şekerci, mısırcı, hulahopçu ve baloncunun karşıladığı minik müzikseverler, konserde sevilen çocuk şarkılarıyla marşları dinleme imkanı bulacak.

Ankara'daki 7 okuldan gelen 300 öğrencinin de katılımıyla yaklaşık 600 kişilik dev koro, Şef Mine Özalp ve Şef Burak Onur Erdem yönetiminde şarkıları ve marşları seslendirecek.

CSO'nun Tarihi Salonu ise 23 Nisan sabahı Şef Aylin Şengün Taşçı yönetiminde "Aynı Bahçenin Çiçekleri" konserine ev sahipliği yapacak. Konser Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında yapılacak.

"Bizim eski bayramlarımız 23 Nisan'da burada yaşanacak"

Devlet Çoksesli Korosu Müdürü Savaş Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı iki senedir Kovid-19 salgını önlemleri gereği online etkinliklerle kutladıklarını hatırlattı.

Bu yıl ise bayram coşkusunu yüz yüze yaşamanın heyecanı içinde olduklarını belirten Sakarya, farklı bir konseptle yeniden yapılanan çocuk korusunun, yüksek bir performansla 23 Nisan sunumu hazırladığını söyledi.

Koronun yanı sıra Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Pursaklar ve Mamak'tan 7 devlet okulunun öğrencilerinin de sahnede olacağını anlatan Sakarya, tüm izleyenlerin o gün çocuklarla gurur duyacağına inandığını dile getirdi.

Sakarya, kendi çocukluğundaki bayramları aradığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden olmasın diye başladık. Tam bir şenlik havası yaşatacağımıza inanıyoruz. O gün CSO Ada Ankara'ya gelen çocukların özlediğimiz, geçmişte yaşayıp da bugün hissedemediğimiz o tatlılığı bulacaklarına, çok güzel bir gün yaşayacaklarına inanıyorum. Mutlaka şunu hissetsinler bizim eski bayramlarımız 23 Nisan'da burada yaşanacak."

Sakarya, Devlet Çok Sesli Korosu'na eşlik edecek 7 okulun, müzik öğretmenlerinin önderliğinde konserlere en çok gelen ve etkinliklere en sık katılan okullar arasından seçildiğini kaydetti.

"İki bin kişilik bir salonda 23 Nisan'ı coşkuyla kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

CSO Müdür Yardımcısı Yaz Irmak da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olarak 2 senelik salgın sürecinin ardından yeniden çocuklarla buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Salgın süresince 23 Nisan kutlamalarına, evlerinden enstrümanlarıyla video çekip, kolaj haline getirerek katıldıklarını anımsatan Irmak, "Ama şimdi konser salonumuzda seyirciyle bir araya gelmek çok daha keyifli olacak." diye konuştu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin Orkestra Şefi Taniş'in Folikler Köyü adlı eserini seslendireceklerini belirten Irmak, "Eser çocuklarla enstrümanları ve müziği çok güzel anlatıyor. Seyirciyle sadece müziksel iletişim kurmuyor, şefimiz bazı anekdotlar da sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Irmak, konser biletlerinin satışa sunulur sunulmaz tükendiğini bildirerek, "İki bin kişilik bir salonda 23 Nisan'ı coşkuyla kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hep beraber marşları söylemek bile iyi hissettirecektir." dedi.