Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Silifke'ye ödül - Son Dakika
05.05.2026 20:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kısa Film Yarışması ödül töreninde, Mersin'in Silifke ilçesinden 'Kırık Saksıdaki Umut' adlı kısa film Türkiye birincisi oldu.

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen 'Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035) Vizyon Tanıtım Programı', Haliç Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlendi. Programa devlet yetkilileri, davetliler ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yarışmada birinciliğe layık görülen 'Kırık Saksıdaki Umut' filmi, aile bağları ve toplumsal dayanışma temasını etkileyici anlatımıyla jüri üyelerinden tam not aldı. Filmin ödülü, yönetmen Mehmet Ali Akış'a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, elde edilen başarıdan büyük gurur duyulduğu belirtilerek, filmin yapımcısı ve Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, yönetmen Mehmet Ali Akış, sanat yönetmeni İbrahim Kucuş, müzik ve ses tasarımını üstlenen Hasan Semih Altunok, senaryo yazarı Zahide Bilgen Bucak ve çocuk oyuncu Asya Tamara Teke başta olmak üzere emeği geçen tüm ekip tebrik edildi.

Silifke'den çıkan bu anlamlı başarı, ilçede büyük sevinç ve gurur yaşattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

