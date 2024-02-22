Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın övgüsü Bayburtlu dönercileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün bir törende Bayburt dönerinden övgüyle bahsetmesi kentteki döner ustalarını mutlu etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önceki gün düzenlenen 12. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bayburt'a atanan Cumhuriyet Savcısı Kemal Demirci'nin adı anons edildiği sırada, "Biliyorsun, Bayburt'un döneri tartışılmazdır." ifadesini kullanması kentte memnuniyetle karşılandı.
Erdoğan'ın övgüsünün ardından kentteki döner ustaları emek vererek hazırladıkları lezzetin bilinirliğinin artmasının mutluluğunu yaşıyor.
Bayburt'un yaylalarında beslenen büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin belli oranda karıştırılmasıyla hazırlanan döneri yurt içindeki çeşitli festival ve etkinliklerde de tanıtan döner ustaları, bu lezzetin kent adına tescillenmesini istiyor.
Şehir merkezinde lokanta işleten döner ustası Ozan Aydoğdu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt dönerinin lezzetinden "tartışılmaz" olarak bahsetmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.
Bundan sonraki süreçte dönerin tescillenmesini beklediklerini anlatan Aydoğdu, "Bayburt dönerini biz markalaştıramadık ama Cumhurbaşkanımız güzel bir işarette bulundu. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizleri mutlu etti. Dolayısıyla Bayburt dönerinin tescillenmesi bizi daha da mutlu edecektir. Yetkililerden dönerimizin tescillenmesini ve markalaşmasını istiyoruz." diye konuştu.
Aydoğdu, Bayburt dönerinin kendine has özellikleriyle kentte yaşayanların vazgeçilmezi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Özellikle gurbetçi vatandaşlarımız bu dönere hasret. Şehrimizde yaşayan öğrenci ve memurlar da dönerimizi oldukça beğeniyorlar. Cumhurbaşkanımızın döner yemesi için tavsiyede bulunduğu yeni atanan Cumhuriyet savcımızı da işletmemize döner yemeye davet ediyoruz."
45 yıllık döner ustası Ramiz Bayrak da kenti ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a döner servis ettiğini vurgulayarak, tekrar döner ikram etmek için kendisini kente beklediklerini dile getirdi.
Bayburt Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ise Bayburt dönerini övmesinden dolayı kent esnafı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övgüsü Bayburtlu dönercileri sevindirdi - Son Dakika
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