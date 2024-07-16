Damat forklifte astılar, bahçe hortumuyla yıkadılar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Damat forklifte astılar, bahçe hortumuyla yıkadılar

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Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleşen bir düğünde damada yapılan şakaların boyutu şaşkınlık yarattı. Damadı önce forklifte astılar, ardından bahçe hortumuyla yıkayıp su dolu bidona soktular. Daha sonra el arabasıyla sokak sokak gezdirdiler. Damadın arkadaşları tarafından yapılan bu şakalar, gelin alma geleneğinin ardından gerçekleşen düğünle son buldu.

16.07.2024 10:28
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Damadı forklife astılar, bahçe hortumuyla yıkadılar

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde damada yapılanlar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Damadı önce forklifte astılar ardından bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular. Sonra ise el arabasıyla sokak sokak gezdirdiler.

İznik ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Hasan Bafralı, Rumeysa Çakıroğlu ile dünya evine girdi. Damadın arkadaşları tarafından yapılan şakalar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Gelin alma sırasında damat Hasan Bafralı'nın arkadaşları, önce damadı forklifte astı, ardından bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular. Damada yapılanlar bununla da kalmadı. Başında yumurta kırılan damat, ardından gelin arabasını urganla çekti. Üzerine un atılan damada damacana ile su döküldü.

Damadın arkadaşları bunlarla da yetinmeyerek, Bafralı'nın üstünü yırttı, ağzına emzik vererek oyunlar oynattı. Damat elleri ile geline kahve yapıp ikram etmeyi de ihmal etmedi. Gelin alma geleneğinin ardından akşama yapılan düğünle genç çift dünya evine girdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Damat forklifte astılar, bahçe hortumuyla yıkadılar - Son Dakika

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