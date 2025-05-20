Dara Antik Kent\'te Resim Sergisi Açıldı

MARDİN'in Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde, lise öğrencilerinin resimlerinden oluşan 'Kalemin Ustaları Resim Sergisi', izlemine açıldı. Serginin açılışında 5 dilde seslendirilen şarkılar, ilgi topladı.

Geçmişte yerleşim yeri olan ve 507 yılında İmparator Anastasios tarafından askeri amaçlı bir garnizon olarak inşa edilen Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti, kazılarda ortaya çıkarılan kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntılarıyla ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Kızıltepe Yenikent Anadolu Lisesi, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dara Antik Kenti'nde, 'Kalemin Ustaları Resim Sergisi'ni açtı. 16 okuldan 250 öğrencinin çizdiği resimlerin yer aldığı serginin açılışına; Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, kurum müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Açılış öncesi okulun müzik ekibi, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Fransızca ve Süryanice dillerinde şarkılar seslendirdi. Müzik dinletisi, izleyenlerden ilgi topladı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, resimleri tek tek inceledi.

'AMACIMIZ, DARA'DA BU ÇALIŞMALARA DİKKAT ÇEKMEK'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, sergide öğrencilerin hazırladığı 55 çalışmanın yer aldığını belirterek, "Şu anda bulunduğumuz yer; Mardin Artuklu ilçesine bağlı Dara Antik Kenti'dir. Kızıltepe İlçe Eğitim Müdürlüğü olarak; Kızıltepe Yenikent Anadolu Lise öğrencilerimiz 1 yıl boyunca Mardin'in tarihini anlatan çalışmalar yaptı. Okulun yaptığı 55 resim çalışmaları Dara Antik Kent'e getirilip halka açık bir şekilde sergilendi. Amacımız, tarihi mekanları barındıran Dara'da bu çalışmalara dikkat çekmek ve Dara'nın ilimiz genelinde en fazla gezilmesi gereken yeri olduğunu belirtmek için resim sergimizi açtık. Burada yaklaşık 16 okuldan 250 öğrencimiz, öğretmenlerimiz ve sanatseverlerle sergide yer aldı. Tablolarda Mardin ve ilçelerde tarihi mekan-eserler kabul görmüş Kasımiye ile Zinciriye medreseleri, ulu camiler gibi resim çalışmaları yer alıyor" diye konuştu.

Öğrencilerden Beyzanur Tan, Mor Yuhanna Kilisesi'ni çizdiğini, görsel sanatlardaki ilk resminin sergide yer almasının sevincini yaşadığını söyledi. Lise son sınıf öğrencisi Çaçane Tuncer ise uzun zamandır sergiyi beklediklerini, kendilerine bu fırsatı veren öğretmenlerine teşekkür ettiklerini ve gurur duyduklarını ifade etti.