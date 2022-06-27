Davullu-zurnalı davete turistlerden yoğun ilgi - Son Dakika
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Davullu-zurnalı davete turistlerden yoğun ilgi

27.06.2022 15:07

Davullu-zurnalı davete turistlerden yoğun ilgi 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davullu-zurnalı davet başladı 661'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak olan ve geleneksel kıyafetlerini giyerek davete çıkan 41 kişilik davul-zurna ekibi, gurbetçiler ve...

Davullu-zurnalı davete turistlerden yoğun ilgi

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davullu-zurnalı davet başladı

EDİRNE - 661'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak olan ve geleneksel kıyafetlerini giyerek davete çıkan 41 kişilik davul-zurna ekibi, gurbetçiler ve turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Selimiye Meydanı'nda çeşitli ezgilerle vatandaşları Kırkpınar'a davet eden davul-zurna ekibi, yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgiyle izlendi. Davul-zurna ekibini fotoğraflayan turistler, hayranlığını gizleyemedi.

661'incisi gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Yağlı Güreşleri için davetlere başladı. Pehlivanlar 01 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı'nda çayıra çıkacak. Davul zurna ekibinin şefi Fahrettin Zurnacı yönetiminde davul ve zurna çalınarak, şehrin sokaklarında esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.

Şef eşliğinde 20 davulcu ve 20 zurnacıdan oluşan ekip, cadde ve sokakları dolaşarak, esnaf ile vatandaşları 01-03 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak olan yağlı güreşlere davet etti. Esnaftan bahşiş toplayan davul zurna ekibi yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

Edirne'nin düğünü ve bayramının başladığını söyleyen davul-zurna ekibinden Fahrettin Zurnacı, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Tarihi davulcularımızla karşılaştık"

Hollanda'da yaşayan ve memleketine giderken şehir merkezindeki tarihi noktaları dolaşan Mustafa Polat, "İzin zamanımız başladı. Tüm gurbetçiler izne geliyor. Biz de Kurban Bayramı vesilesiyle erken gelenlerdeniz. İslam alemi ve Osmanlı için önemli şehirlerden olan Edirne'de Selimiye Camii'ni görmeden gitmek olmaz dedik. Burada da tarihi davulcularımızla karşılaştık. Güreşler başlıyor. Gurbetçilere ben direkt memleketlerine gitmeden önce Selimiye Camii'ni ve Edirne'deki güzellikleri görmeden gitmemelerini tavsiye ediyorum. Her gurbetçi buradaki ortamı gördüğünde geçmişi hatırlar. Geçmişimizi çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor onun için buraları es geçmeyelim" dedi.

Hollanda'dan gelen gurbetçi arkadaşı Mustafa Polat ile birlikte Edirne'ye gelen Senegalli Eddie Disgne davul-zurnanın çaldığı ritimlere eşlik ederek video çekti.

"Davul ve zurnanın ritmini çok sevdim"

Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve çok sevdiğini söyleyen Eddie Disgne, "Bu şehri ziyaret etik. Selimiye Camii çok hoş. Davul ve zurnanın ritmini çok sevdim. Yağlı güreşleri de izlemek istiyorum. Yağlı güreşleri televizyondan daha önce izlemiştim. Ama şimdi canlı olarak izlemek istiyorum" dedi.

Davul-zurna ekibi esnaf ziyaretinin ardından çeşitli ezgiler eşliğinde Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti. Davul-zurna ekibine bahşiş veren Edirne Valisi Kırbıyık, şeften bilgi aldı.

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Kaynak: İHA

Hollanda, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Davullu-zurnalı davete turistlerden yoğun ilgi - Son Dakika

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