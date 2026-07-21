Dede ve Torun Sınavda Gurur Duydu

Trabzon'da, torununa destek vermek için sınav maratonuna katılan Hayrettin Üçüncü, bu süreçte hem öğrencilik heyecanını yeniden yaşadı hem de ailece gurur veren bir başarıya tanıklık etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Orta Mahalle'de yaşayan 63 yaşındaki Hayrettin Üçüncü, Bilecik'te yaşayan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan torunu Abdullah Uslu'ya destek olmak amacıyla kendisi de sınava girdi.

Sonuçların açıklanmasıyla Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan, Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda ise 496 puanla 21'inci olan Uslu'nun başarısı, dede Hayrettin Üçüncü'yü gururlandırdı.

"Türkiye birincisi bir öğrencinin dedesi olmak başka bir gurur verdi"

Hayrettin Üçüncü, AA muhabirine, 1980'de üniversite sınavına girdikten sonra uzun yıllar yurt dışında yaşadığını ve üniversite okuma isteğinin içinde hep ukde kaldığını söyledi.

İlk torunu Abdullah'ın YKS'ye hazırlanacağını öğrenince kendisinin de sınava girmeye karar verdiğini belirten Üçüncü, "Hem ona destek olmak hem de kendimi denemek istedim. Aramızda tatlı bir rekabet oluştu. Ona seni geçeceğim diye takılıyordum ama o disiplinli çalışıyordu." diye konuştu.

Üçüncü, kendisinin de yıllar sonra yeniden öğrencilik heyecanı yaşadığını aktararak, torununun başarısının kendisine ayrı bir gurur verdiğini ifade etti.

Uslu'nun başarısıyla büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Üçüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar öğrenci içerisinde Türkiye birincisi olmak herkese nasip olmaz. O da bizi gururlandırdı. İnşallah o ve diğer başarılı öğrencilerin bundan sonraki öğrencilik yıllarında da başarılarını devam ettireceğini düşünüyorum. Türkiye birincisi bir öğrencinin dedesi olmak başka bir gurur verdi."

Üçüncü, öğretmen olmayı çok istediğini dile getirerek, kendisinin de tercih yapacağını kaydetti.

"Sonuçları görünce büyük mutluluk ve gurur yaşadık"

Anneanne Canan Üçüncü de sonuçların açıklanacağı gün heyecandan uyuyamadıklarını söyledi.

Torununun başarısından gurur duyduklarını vurgulayan Üçüncü, "Tüm öğrencileri tebrik ediyorum, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Üçüncü, sonuçları görünce büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını anlatarak, "Gerçekten ağladık. Mutluyuz, gururluyuz. İnşallah başarılarının devamı olur. Allah bundan sonraki eğitim hayatlarında da onları iyilerle karşılaştırsın." diye konuştu.

Abdullah Uslu'nun kardeşi Osman Uslu da ağabeyiyle gurur duyduğunu belirterek, "Ağabeyimle çok gurur duyuyorum. Onu tebrik ediyorum. Çok çalıştı ve bence hak ettiği başarıyı elde etti. Tekrar tebrik ediyorum." dedi.