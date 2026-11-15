Demet Akalın, Adana Kültür Yolu Festivali\'nin 8. gününde Merkez Park\'ta sahne aldı

Demet Akalın, Adana Kültür Yolu Festivali'nin 8. gününde Merkez Park'ta sahne aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demet Akalın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Festivalin 8. gününde Merkez Park'ta sahne alan Akalın, aralarında Çalkala, Kulüp ve Yerinde Dur'un da bulunduğu şarkıları seslendirdi; müzikseverler şarkılara eşlik etti.
Demet Akalın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, festivalin 8. gününde Demet Akalın, Merkez Park'ta sahne aldı.
Akalın, konserde aralarında "Çalkala", "Kulüp" ve "Yerinde Dur"un da bulunduğu şarkılarını seslendirdi.
Konser sırasında müzikseverler, Akalın'ın söylediği şarkılara eşlik etti.
Kaynak: AA
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