Demet Akbağ, yeniden tiyatro sahnesine dönüyor - Son Dakika
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Demet Akbağ, yeniden tiyatro sahnesine dönüyor

12.03.2022 20:59
Demet Akbağ, yeniden tiyatro sahnesine dönüyor

BKM'nin yeni projesinde Demet Akbağ, "Aydınlıkevler" oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

BKM'nin yeni projesinde Demet Akbağ, "Aydınlıkevler" oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl aradan sonra kaleme aldığı oyun, 1970'li yılların atmosferini sahneye taşıyacak.

Hem Türkiye'de hem dünyada oyunları sahnelenen Serdar Biliş'in yöneteceği oyunun kadrosunda Demet Akbağ'ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak, Sinem Ünsal, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Caner Alkaya, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve Kiraz Tosun yer alıyor.

Proje yapımcılığı ise son dönemin ödüllü oyunlarına imza atan Nisan Ceren Özerten üstleniyor. Oyunun sahne ve ışık tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, müziklerini ise Tuluğ Tırpan hazırladı.

"Aydınlıkevler", 26 ve 27 Mart'ta Maximum Uniq'te sahnelenecek.

Oyunun konusu ise özetle şöyle:

"Zühre, torunu Ayhan'ın Ankara'da lisede okuması için zamanın ve aile bütçesinin yoklukları ile mücadele etmektedir. Mahallenin ressamı Selim ise mahallenin güzeli Sülün'e sevdalıdır. ABD'nin ambargosu altındaki ülkenin, bu küçük mahallesindeki inşaat alanı bir gün bir duvar ile örülür. Ardından, mahallede camlardan içeri birer kurşun gibi küçük toplar girmeye başlar ve olaylar, Zühre'nin ABD'ye savaş açmasına kadar uzanır."

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Beşiktaş Kültür Merkezi, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Demet Akbağ, yeniden tiyatro sahnesine dönüyor - Son Dakika


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