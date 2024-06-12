Deniz Dibindeki Sergiyi Görenler Gözlerine İnanamadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Deniz Dibindeki Sergiyi Görenler Gözlerine İnanamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinde açılan sergi görenleri hayran bıraktı. Bitez açıklarında deniz dibine yerleştirilen eserlerin dalgıçların uğrak mekanlarından biri olması hedefleniyor.

12.06.2024 17:16
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Deniz dibindeki sergiyi görenler gözlerine inanamadı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinde açılan sergi görenleri hayran bıraktı. Bitez açıklarında deniz dibine yerleştirilen eserlerin dalgıçların uğrak mekanlarından biri olması hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi tarafından Bitez açıkları Görecek Adası yakınlarında yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından deniz dibine yerleştirilen eserlerin bugün açılışı yapıldı. Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, BODTO Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, dalgıçlar ve çok sayıda vatandaş açılış törenine katıldı. Deniz yoluyla gelen vatandaşlar eserleri yakından görme imkanı buldu. 6 sanatçının yüzlerce eserini yakından görenler gözlerine inanamadı. Sualtından yapılan açılışın ardından sanatçılar son dokunuşları ise su altından yaptı. Turizme katkı sağlamak ve dalış turizmini geliştirmek için planlanan projede Bodrum'un çeşitli bölgelerinde serginin açılmaya devam edeceği öğrenildi.

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, "Bugün bir farkındalık projesiyle beraberiz. Dünyamız acımasız bir şekilde kirleniyor biz de denizimizin güzelleşmesi ve bakımından dolayı bugün sualtı müzemizi açıyoruz. Bodrum'umuzda çok önemli bir proje olarak gerçekleştiriyoruz. Bugün 1'inci etabı açıyoruz, bu bir çevre projesidir" dedi.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selem Canbazoğlu ise, "Sualtı parkımızın 1'inci etabını açıyoruz. Bitez mevkiinde Görecek Adası'ndayız. Bu açılışta 6 sanatçımızın sualtında eserlerini görebileceksiniz. Çevreyle sanatın birleştiği bir proje olarak lanse ediyoruz. Türkiye'de ilk örneğini görüyorsunuz. 6 eser var bunlardan bir tanesi açılışta sualtında kurdele kestikten sonra sualtında performansla yapacak eserini. Bu eserler deniz ve kıyı koruma ile ilgilidir. Bu senenin teması oksijen üzerinden yapılmış eserler ve amaç farkındalık oluşturmaktır. Buraya hem dalış tekneleri hem de günlük tur tekneleri ve özel tekneler gelip dalış yapabilecekler. İlerleyen süreçte bu bölge haritaya işlenecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Deniz Dibindeki Sergiyi Görenler Gözlerine İnanamadı - Son Dakika

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